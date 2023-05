La 1ère Édition des Rencontres de la Finance Durable, organisée le 19 Mai 2023 par l’ISCAE- Rabat au Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST), a connu un franc succès.

En partenariat avec l’African Finance Network (AFN), l’IHE Tunis, le Centre des Etudes Doctorales du Groupe ISCAE (CEDOC) et l’Observatoire de la RSE au Maroc (ORSEM), cet événement de premier plan, a réuni une quinzaine d’ intervenants (académiciens, experts et praticiens) et une centaine de participants issus de différents secteurs économiques et financiers, tous animés par une vision commune en l’occurrence la promotion d’une finance responsable et durable.

Au cours de cette journée riche en échanges et répartis sur deux panels, un workshop et deux ateliers de recherche, les intervenants ont exploré les enjeux clés de la finance durable, en mettant l’accent sur les pratiques innovantes et les solutions émergentes, permettant ainsi aux participants de prendre conscience et se familiariser avec les récentes avancées dans ce domaine de la Finance Verte.

L’ouverture officielle de cette première édition a été effectuée par Madame Leila BENALI, Ministre de la Transition Énergétique et du Développement Durable, qui a souligné, dans son allocution, l’importance la finance durable pour les gouvernements africains dans l’élaboration des politiques publiques et sa contribution de manière efficace à la construction d’un avenir commun.

Madame Nada BIAZ, Directrice Générale du Groupe ISCAE, a noté que le développement durable est devenu un sujet central dans les plans stratégiques des Business Schools, au même titre que le digital et l’internalisation, avec des répercussions au niveau des différents programmes de formation. Ainsi, les business Schools ont assisté non seulement à l’intégration de cours dédiés au développement durable en tant que module, mais aussi à une transversalité qui impose le paradigme de durabilité / sustainability dans différents domaines clés du management (management général, marketing, finance, logistique, RH…). Sans oublier les cursus dont l’intitulé reflète l’objectif et le contenu tels que les Master RSE et Développement Durable.

De son côté le Professeur Tarik EL MALKI, Directeur de l’ISCAE-Rabat, a évoqué l’importance du choix de la thématique abordée, et cela dans un contexte mondial post-Covid caractérisé par de nombreux bouleversements et ruptures à l’échelle planétaire. Pr. Tarik EL MALKI, a souligné également l’importance de la finance verte dans la réalisation des objectifs de la croissance verte à travers l’utilisation d’outils financiers innovants et novateurs et qui prennent en considération l’aspect environnemental et la lutte contre le réchauffement climatique. A ce titre, le Directeur de l’ISCAE-Rabat a rappelé les efforts déployés par le Maroc sur le plan de la réglementation des institutions financières et fiscales, sans oublier le rôle important joué par le secteur privé dans la promotion de la finance durable.

Pour leur part, , Pr Jamila EL ALAMI, Directrice du CNRST et Pr. Karim CHARAF, Directeur du CEDOC, ont rappelé la forte présence de la dimension « durabilité » dans le Plan d’Accélération de la Transformation de l’Écosystème d’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation. Cette évolution, estiment-ils, engendre de nouvelles exigences pour les diplômés et les universitaires en vue de contribuer à un système économique durable et inclusif au Maroc.

Les Rencontres de la Finance Durable de l’ISCAE-Rabat aspirent à devenir un rendez-vous annuel qui vise à approfondir le débat sur les différents piliers de la Finance Durable et se veulent une joint-venture entre l’ensemble des acteurs du secteur financier notamment les institutions publiques, les institutions financières et la communauté académique dans la perspective de stimuler le débat, générer des idées novatrices et mettre en place des stratégies RSE au sein des entreprises maghrébines et africaines basées sur des outils innovants de mesure d’impact Environnemental, Social et de Gouvernance (ESG).

La 1ère Édition des Rencontres de la Finance Durable a été le fruit d’une collaboration étroite entre les enseignants-chercheurs marocains et leurs homologues tunisiens, avec le soutien de BMCE Bank Of Africa, Royal Air Maroc, Ménara Université, et le soutien médiatique du quotidien l’Economiste.

LNT avec CdP

