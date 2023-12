Au sein de cet établissement, la célébration a commencé sur une jolie note avec la Cigare Night le 20 décembre dernier, ouvrant la voie à une série d’événements délicieux qui allaient suivre. Les invités ont eu droit à une soirée de sophistication et de charme, qui a donné le ton parfait pour la saison festive.

Les festivités se sont poursuivies avec un somptueux dîner la soirée du 24 décembre et un thé de l’après-midi festif, qui a débuté le 23 et s’est poursuivi jusqu’au 25, avec une session supplémentaire prévue le samedi 30 décembre. Ces événements ont été un mélange harmonieux d’excellence culinaire et de joie festive, créant des souvenirs inoubliables pour tous ceux qui y ont participé.

À l’approche du grand final de ses célébrations festives, le Four Seasons Hotel Casablanca invite les Casablancais et les hôtes de la ville à fêter la nouvelle année avec un style inégalé lors du dîner de réveillon sur le thème de l’Italie au restaurant Bleu. Inspiré par l’héritage culinaire riche et varié de l’Italie, les invités seront régalés d’un festin exquis composé de saveurs italiennes authentiques et d’un éventail de délicieux fruits de mer.

Pour ajouter une touche d’authenticité et de divertissement à la soirée, le dîner de réveillon sera animé par un groupe venu tout droit d’Italie – « Filuccio e Fattacci ». Cet ensemble talentueux offrira aux invités une sérénade captivante, imprégnant l’atmosphère de l’esprit de la fête italienne.

« Nous sommes ravis d’apporter la magie des fêtes de fin d’année au Four Seasons Hotel Casablanca », déclare Valerio Andriasini, directeur de la restauration au Four Seasons Hotel Casablanca. « Notre objectif est de créer une expérience inoubliable pour nos clients, et le dîner de réveillon sur le thème de l’Italie promet d’être le point culminant de la saison, alliant une cuisine exceptionnelle à des divertissements animés. »…

