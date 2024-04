Foundever, le leader mondial des solutions de gestion de l’expérience client, poursuit ses efforts en matière de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) au Maroc. Reda Nejjar, COO de Foundever au Maroc, souligne que le succès d’une entreprise se mesure à la fois à sa performance économique et à son impact social et environnemental : « Les actions menées par notre équipe au Maroc reflètent cet engagement et nous sommes fiers de contribuer activement à un avenir plus durable ».

En partenariat avec l’association Bahri, Foundever participe à des initiatives de Plogging, combinant jogging et ramassage des déchets sur les plages marocaines. Lors de la dernière session, les collaborateurs ont réussi à collecter 1183 kg de déchets, ensuite traités et recyclés par la brigade de l’environnement.

En collaboration avec l’association Al Jisr, Foundever organise le recyclage et la réinstallation de matériel informatique dans plusieurs écoles. Cette initiative vise à faciliter l’accès à l’éducation numérique et comprend des ateliers de sensibilisation sur l’importance du recyclage. Avec la distribution de 76 ordinateurs de bureau, 434 moniteurs et d’autres équipements, Foundever soutient un avenir où l’éducation et la durabilité sont étroitement liées.

Foundever adopte également une approche holistique de la durabilité en impliquant ses collaborateurs dans des pratiques écologiques quotidiennes, telles que la réduction de l’utilisation du papier par la numérisation des processus, la diminution de la consommation d’eau et d’énergie, ainsi que le recyclage créatif des matériaux. La création d’espaces verts dans les locaux de l’entreprise favorise un environnement de travail plus sain et durable.

L’entreprise met également des vélos à la disposition de ses collaborateurs dans plusieurs sites au Maroc pour encourager les déplacements écologiques, accompagnés d’une campagne de sensibilisation interne visant à maximiser l’impact de ces initiatives écologiques.

