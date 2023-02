Les participants à la 7ème édition du Forum parlementaire international sur la justice sociale, qui a clôturé ses travaux mardi soir à Rabat, ont appelé à accorder davantage d’attention à l’élément humain en tant que ressource et énergie productive, mais aussi et surtout en tant qu' »être humain qui a besoin de toutes les conditions de la dignité ».

S’exprimant lors de cette édition organisée par la Chambre des conseillers sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, les participants ont plaidé en faveur d’une nouvelle approche de développement basée sur le principe de la capacité à absorber les chocs et d’assurer une vie décente à tous les membres de la société et de placer le bien-être humain en tête des objectifs des politiques publiques.

Dans ce sens, ils ont souligné la nécessité de créer un pôle social susceptible d’assurer la convergence des initiatives gouvernementales visant à assurer les conditions d’une vie décente pour tout un chacun et d’établir un centre d’études chargé d’analyser les répercussions des différentes politiques publiques sur la vie du citoyen conformément à une approche proactive.

Ils ont également appelé à l’élaboration d’un cadre juridique pour l’action sociale qui constituerait la référence de tous les établissements à vocation sociale afin d’améliorer le bien-être social de tous les membres de la société, en tenant compte des besoins des catégories vulnérables.

Parmi les recommandations figurent également l’appel à l’adoption d’un pacte tripartite pour renforcer les liens entre le secteur public, le secteur privé et la société civile, et l’adoption d’une stratégie nationale décennale de santé préventive qui repose sur la coopération entre plusieurs secteurs et porte sur plusieurs dimensions sociales, environnementales, économiques, culturelles, médicales, commerciales et numériques.

Il s’agit aussi de la nécessité de la promotion par les milieux professionnels d’un développement professionnel durable des ressources humaines à travers l’institutionnalisation de programmes de formation continue et l’intégration de pratiques professionnelles afin de promouvoir l’échange des expériences, et la valorisation des ressources humaines dans la communauté professionnelle par le biais de la reconnaissance de leurs efforts en plus d’assurer leur implication dans la prise de décision en sus du renforcement de la politique d’intégration des immigrés dans la société marocaine.

Par ailleurs, les participants à ce Forum parlementaire international ont appelé à consacrer la reconnaissance des droits linguistiques des différentes composantes de la société et à valoriser le patrimoine culturel national et à l’investir dans la promotion d’un renouveau culturel.

Les acteurs gouvernementaux, les représentants des institutions et les experts, qui ont enrichi les activités du Forum, ont souligné la nécessité d’adopter un investissement équitable dans la qualité de l’éducation, en particulier l’enseignement public, dans le but de valoriser le capital humain d’une manière qui contribue fortement à accélérer le rythme de développement et de prendre soin de l’élément humain, abstraction faite de ses appartenances.

Ils ont souligné l’importance de la réhabilitation de l’école pour qu’elle joue un rôle fondamental dans le développement du capital social, par le biais notamment de la formation de l’apprenant, dès son plus jeune âge, en termes de travail social et bénévole, de l’éducation à la citoyenneté, du comportement civique et des nobles valeurs islamiques et de favoriser le travail d’équipe, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’école.

Il s’agit aussi de renforcer les réseaux de coopération entre les enseignants, les apprenants et les administrateurs, d’encourager la famille à assumer son rôle de l’éducation de ses enfants via une implication plus importante dans les associations de parents et de tuteurs d’élèves et de mettre à niveau des politiques éducatives durables pour soutenir les étudiants en difficulté.

Les participants ont souligné la nécessité de supprimer le système de redoublement qui a affiché ses défaillances en termes de coût et d’utilité pédagogique, d’adopter un mécanisme de financement des établissements d’enseignement qui accueillent des élèves issus de familles nécessiteuses, d’investir dans l’apprentissage numérique afin de réduire les disparités sociales et d’adapter les méthodes pédagogiques aux besoins des enfants en situation de handicap et des enfants issus de familles vulnérables.

Initiée par la Chambre des Conseillers en partenariat avec le Conseil économique, social et environnemental (CESE), la session inaugurale de cette édition a été rehaussée par la présence de plusieurs responsables gouvernementaux, des parlementaires, d’experts et d’universitaires, ainsi que des représentants des instances politiques et des organisations professionnelles et syndicales.

En vue d’approfondir le débat et la réflexion collective concernant les moyens de renforcer le capital humain, les travaux du forum ont examiné plusieurs axes notamment « la généralisation des services de santé de qualité et de la protection sociale », « les défis d’amélioration du système d’éducation et d’enseignement », « le renforcement des ressources humaines dans les milieux professionnels : levier de la promotion de la prospérité économique et sociale pour tous » et « la diversité culturelle et défis de l’édification d’une société ouverte et cohésive ».

En consécration de la dimension internationale portée par ce Forum, cette édition a été aussi marquée par la participation d’une importante délégation de la République de l’Uruguay, du Directeur général de l’ICESCO, ainsi que des représentants des organismes de l’ONU au Maroc, aux côtés du président de l’Union interparlementaire.

LNT avec MAP

