Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a affirmé, lundi à la Chambre des Conseillers, que le chantier de la protection sociale, lancé par le Roi Mohammed VI, constitue la pierre angulaire d’une Vision Royale globale visant à jeter les bases d’un Maroc plus juste, équitable et inclusif.

Intervenant lors de la séance d’ouverture de la 9ème édition du Forum parlementaire international sur la justice sociale, placé sous le Haut Patronage du Souverain, M. Akhannouch a souligné que le gouvernement a inscrit la justice sociale parmi ses priorités majeures, en en faisant un engagement gouvernemental fermement ancré. Cet engagement traduit la volonté d’assurer l’équité et l’égalité entre tous les citoyens.

Dans une allocution lue en son nom par Mustapha Baitas, ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement, M. Akhannouch a mis en avant les efforts déployés pour la mise en œuvre de ce projet Royal pionnier. Il a notamment insisté sur la généralisation de la couverture sanitaire et le déploiement du système d’aide sociale directe.

Généralisation de la couverture sanitaire

Concernant la généralisation de la couverture sanitaire, le Chef du gouvernement a rappelé que le système de protection sociale a été restructuré afin de corriger ses déséquilibres et d’optimiser son efficience. Ainsi, grâce à l’instauration de « AMO Tadamon », environ 11,1 millions de bénéficiaires, y compris leurs ayants droit, ont accédé à une couverture sanitaire à compter du 1er décembre 2022.

Cette catégorie de bénéficiaires peut désormais accéder aux mêmes soins que ceux offerts par l’Assurance maladie obligatoire (AMO) dans les secteurs public et privé, avec la gratuité des soins et des hospitalisations dans les établissements publics. Jusqu’à janvier dernier, plus de 527.000 dossiers de prise en charge ont été traités, pour un coût global de 589 millions de dirhams (MDH).

En parallèle, environ 43.000 attestations de prise en charge des dépenses médicamenteuses ont été délivrées, pour un montant total de 618 MDH. Le gouvernement a également alloué un budget annuel de 9,5 milliards de dirhams pour prendre en charge les cotisations des personnes en incapacité de paiement.

L’extension de la couverture sanitaire se poursuit avec l’inclusion progressive des travailleurs non salariés (TNS), grâce à l’adoption d’une approche participative avec les représentants de ces professions. Cette démarche a conduit à la promulgation de 22 décrets d’organisation en un temps record.

Mise en place du régime d’aide sociale directe

Par ailleurs, M. Akhannouch a mis en exergue le succès du programme d’aide sociale directe, qui marque une étape clé dans la concrétisation de la Vision Royale en matière de protection sociale. Depuis le lancement de la plateforme numérique (www.asd.ma) en décembre 2023, près de 4 millions de familles ont été enregistrées, soit environ 12 millions de bénéficiaires, dont 5,4 millions d’enfants et 1,2 million de personnes de plus de 60 ans.

Pour assurer la pérennité de ce dispositif, le gouvernement a augmenté le budget alloué à l’aide sociale directe, le portant de 25 milliards de DH en 2024 à 29 milliards de DH en 2026.

Un débat autour de la loi cadre relative à la protection sociale

La loi cadre n° 09.21 relative à la protection sociale a constitué un sujet central lors du Forum parlementaire. Mme Amina Bouayach, présidente du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH), a souligné que cette réforme est une avancée majeure vers un régime de protection sociale inclusif et universel. Elle a appelé à harmoniser cette législation avec les conventions internationales de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), notamment celles portant sur la sécurité sociale, la protection de la maternité et les accidents du travail.

Mme Bouayach a aussi plaidé pour l’extension de la loi cadre à d’autres domaines, tels que l’assurance contre le chômage et la revalorisation des pensions de retraite. Elle a mis en avant les défis persistants, notamment l’intégration des travailleurs du secteur informel et la soutenabilité financière des régimes de protection sociale.

M. Fouad Ben Seddik, membre du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE), a relevé que les cotisations aux principaux régimes d’assurance maladie ont dépassé 33 milliards de DH en 2023, représentant 2% du PIB national. Il a salué les efforts de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) qui, grâce à la modernisation de ses infrastructures, a augmenté sa capacité de traitement à 100.000 dossiers par jour.

De son côté, le professeur Tarik Legdali a qualifié la loi cadre 09.21 de « révolution sociale », appelant à une coordination accrue entre les acteurs institutionnels pour garantir le succès de cette réforme.

