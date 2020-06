PARTAGER Forum SIT Africa 2020 : Gros plan sur la cybersécurité

Le Forum SIT Africa 2020, consacré à la cyber-sécurité, ne pouvant pas se tenir au mois de juin comme initialement prévu à cause de la crise sanitaire due au Covid-19, la société Xcom, organisatrice de l’événement, a décidé de mettre à profit cette période de confinement pour proposer une série de webinaires réalisés par les meilleurs experts de la cybersécurité ainsi que les éditeurs les plus réputés en la matière. Qu’il s’agisse de « Paroles d’Experts » ou de « Retour d’Expériences », ces conférences en ligne permettront d’orienter les entreprises vers les meilleures solutions pour faire face à la cybercriminalité qui progresse sur le continent africain. Co-organisé avec les clubs DSI (Directeurs des Systèmes d’Information) de Tunisie, de Côte d’Ivoire, du Sénégal, du Cameroun et du Mali, le programme des webinaires débutera le 9 juin prochain par l’intervention de l’expert Louis Naugès, spécialiste de la transformation digitale. webinar.cybersecurity-forum.ma est dédié au programme de ces conférences.

LNT