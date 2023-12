Le gouvernement actuel, en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a réussi en peu de temps à donner corps à une série de grands chantiers sociaux, notamment la généralisation de la couverture médicale, l’appui social direct et l’appui au logement, a souligné, samedi à Marrakech, Aziz Akhannouch, président du Rassemblement National des Indépendants (RNI).

Intervenant lors du 9è Forum Régional de la Fédération Nationale des élus du RNI tenu au niveau de la région Marrakech- Safi, M. Akhannouch, a ajouté qu’en concrétisation des Hautes Orientations Royales, le gouvernement veille à la mise en exécution dès fin 2023, du programme de l’appui social direct, en procédant, courant ce mois, à la remise au profit des bénéficiaires, de la première tranche de cette aide et ce, après avoir réussi dès fin 2022, la généralisation du chantier de la couverture médicale.

Et de poursuivre devant près de 1.000 participants à ce Forum parmi les élus, les leaders ainsi que des militants du parti de la colombe au niveau de la région Marrakech- Safi, que « l’actuel gouvernement, sous le leadership clairvoyant de Sa Majesté le Roi, est le plus grand dans l’histoire du Maroc en termes de réalisations sociales ».

Dans la foulée, M. Akhannouch, a mis en relief l’ensemble des efforts déployés pour faire face aux répercussions du séisme du 8 septembre dernier ayant touché plusieurs régions du Royaume, faisant savoir que ces efforts ne se limitent pas uniquement à la reconstruction des maisons effondrées mais, s’étendent aussi à des projets de développement importants dans les zones impactées par cette catastrophe naturelle.

M. Akhannouch, a, en outre, indiqué que le gouvernement veille de manière sérieuse et avec toute la célérité requise, à mettre en exécution de manière exemplaire, le programme de reconstruction et de mise à niveau des zones touchées par le séisme d’Al Haouz, conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

La manière dont le Royaume a géré le séisme est devenue une référence et ce, grâce à la vision éclairée du Souverain, a enchainé le président de cette formation politique.

Et d’ajouter que le gouvernement poursuit son travail et son engagement pour la construction et la réhabilitation des infrastructures de base, notamment les routes, alors même qu’un effort colossal est déployé à l’effet de permettre aux populations victimes du séisme de bénéficier des aides financières d’urgence.

Concernant la reconstruction des maisons totalement ou partiellement effondrées suite au séisme, il a été procédé à la remise aux familles concernées, de la première tranche de l’aide financière dédiée à la reconstruction, a rappelé M. Akhannouch.

Le gouvernement continue d’agir dans une dynamique positive car, l’intérêt porte aussi sur le réaménagement, la construction et la mise à niveau de 600 écoles au niveau des zones touchées par le séisme, afin qu’elles soient en mesure d’accueillir les élèves dès la prochaine rentrée scolaire, s’est félicité M. Akhannouch.

De même, le gouvernement a procédé à la distribution, à titre gracieux, de 500 mille qx d’aliments pour bétail, au profit de la population victime du séisme et ce, en application des Hautes Instructions Royales; et de 70 mille têtes de bétail, outre la poursuite à une cadence soutenue des travaux de réhabilitation et de construction de circuits et de routes rurales, a-t-il conclu.

LNT avec MAP

