Le Forum Mines-Rabat Entreprises, initié en 1999, a été créé pour établir un lien entre les élèves ingénieurs marocains de renom et un secteur professionnel en évolution constante. L’objectif principal de ce comité est d’organiser un événement qui matérialise cette liaison. Cet événement se caractérise par des stands pour les entretiens de stage et de recrutement, des conférences avec des personnalités éminentes de divers domaines, ainsi qu’une gamme de séminaires, d’ateliers, et d’autres activités enrichissantes. Ces deux jours sont le fruit d’efforts considérables et représentent une opportunité pour une synergie entre les entreprises et les élèves ingénieurs, dans un esprit de collaboration mutuellement bénéfique. Le Forum Mines-Rabat Entreprises s’engage à créer un cadre favorable au développement personnel, à la découverte de nouvelles opportunités, à l’acquisition d’expérience et à l’enrichissement intellectuel, à travers la diversité et la qualité de ses programmes.

Après 23 éditions réussies, l’École nationale supérieure des mines de Rabat annonce la 24e édition du « Forum Mines Rabat Entreprises » les 6 et 7 février, sur le site de l’école. Cet événement proposera des opportunités de rencontres professionnelles, d’ateliers, de séminaires et une exposition d’entreprises. Le thème de cette année est « La nouvelle stratégie industrielle du Royaume : appui à l’innovation et concrétisation de la souveraineté marocaine ». La cérémonie d’ouverture pourrait voir la présence de la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Laila Benali. Le forum comprendra des conférences animées par des experts renommés, offrant un lieu d’échange enrichissant. Un chapiteau sera installé pour accueillir des stands d’entreprises industrielles de premier plan, comme OCP, BCP, VINCI, ONEE, Managem, et Lafarge, facilitant le networking entre étudiants et professionnels pour des stages et emplois. La clôture du forum, le 7 février, sera marquée par la présence du ministre de l’industrie et du commerce, Ryad Mezzour, qui parlera de la stratégie industrielle du royaume. Pour finir, une expression de gratitude sera adressée aux partenaires pour leur soutien continu, et l’accueil de nouveaux partenaires au sein du réseau sera célébré avec enthousiasme.

LNT

Partagez cet article :