La 24ème édition du Forum Mines-Rabat Entreprises, qui s’est déroulée ces mardi et mercredi, continue de s’imposer comme un carrefour d’échanges privilégié entre les entreprises et les futurs ingénieurs à la recherche de perspectives professionnelles nouvelles et enrichissantes.

Organisé sous l’égide du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable et centré sur le thème « La nouvelle stratégie industrielle du Royaume: soutien à l’innovation et réalisation de la souveraineté marocaine », cet événement offre à 64 entreprises participantes l’opportunité de nouer des relations avec les futurs lauréats de l’École nationale supérieure des mines de Rabat. Ces interactions visent à proposer des stages de qualité et des possibilités de recrutement, marquant ainsi l’intérêt du secteur industriel pour les compétences en ingénierie, particulièrement celles relatives au domaine minier.

Durant ce forum, une multitude d’experts et de professionnels discutent de la stratégie industrielle innovante du Maroc et des voies permettant de matérialiser la souveraineté industrielle du pays, en mettant en lumière l’expérience entrepreneuriale et en examinant les défis rencontrés par les entrepreneurs. Mohamed Kenti, président du comité organisateur du Forum Mines-Entreprises, a exprimé à la presse que cette 24ème édition vise à promouvoir la nouvelle stratégie industrielle marocaine axée sur l’innovation, avec un accent particulier sur le soutien aux start-ups, et à offrir aux élèves-ingénieurs une passerelle vers le secteur professionnel.

Du côté des étudiants organisateurs, on explique que le forum est une occasion parfaite pour présenter les innovations développées par les élèves-ingénieurs. Et de mettre en avant le projet du club qui a conçu un véhicule innovant capable de parcourir 260 km avec seulement un litre de carburant, établissant ainsi un record pour l’Afrique. Ce projet sera présenté lors du Shell Eco-marathon, un concours international qui récompense les étudiants pour la conception, la construction et l’opération des véhicules les plus écoénergétiques.

Tout au long de ces deux jours, le Forum Mines Rabat Entreprises aura accueilli des conférences animées par des spécialistes et mis à disposition un espace spécialement conçu pour les stands des entreprises. L’objectif est de stimuler les interactions avec les étudiants et les jeunes diplômés, créant un environnement favorable à l’échange d’expertises et à la découverte d’opportunités de stages et d’emplois.

LNT

