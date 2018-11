PARTAGER Forum Maroc-France: BBOA marque son fort engagement à Laâyoune Sakiat Al Hamra

En marge de la 3ème édition du Forum d’Affaires Maroc-France, le Groupe BMCE Bank Of Africa a saisi l’occasion pour s’engager davantage dans le processus de développement de la Région Laâyoune Sakia El Hamra.

En effet et après la signature en octobre 2017 d’une convention de partenariat avec la CFCIM destinée à mettre en place un dispositif de soutien et d’accompagnement commun en faveur des entreprises (formation, missions commerciales en Afrique, études et veille…), un nouvel engagement du Groupe BBOA vient s’inscrire dans le cadre de cette manifestation.

Il s’agit d’une entente de partenariat entre le Centre de Formation Continue de la CFCIM et BMCE Bank Of Africa Academy, où les parties signataires conviennent de concevoir des formations adaptées aux besoins des collaborateurs de BBOA et des opérateurs de chaque région à travers notamment l’échange d’expertise, de formation et d’information avec BBOA Academy dans l’encadrement et l’animation des sessions de formation.

A travers aussi la préparation et l’animation conjointe des cycles de conférences sur les thématiques d’actualité pour des populations diverses au plus près des enjeux économiques du pays et du Continent, l’échange régulier des informations sur les nouvelles attentes en matière de formation professionnelle, le travail en synergie avec BBOA Academy pour adapter les contenus de formation aux besoins des collaborateurs ciblés et ceux désignés de chaque région, la Co-organisation des formations en faveur des collaborateurs de BBOA de la région du Grand Sud au sein du nouveau campus de CFCIM à Laâyoune, la réalisation du Business Case avec les experts de la CFCIM et du Groupe BBOA, l’accès mutuel aux conférences, événements débats, tables rondes, expositions, rencontres, et tout événement d’envergure au Maroc et en Afrique subsaharienne.

Pour BBOA, cette manifestation constitue également pour le Groupe l’occasion de célébrer la première promotion du Club PME de Laâyoune qui se verra remettre son diplôme dans le cadre des festivités en vue.

Pour rappel, à ce jour, le Club PME by BMCE Bank compte 18 promotions dans plusieurs régions du Royaume se présentant comme suite : 8 à Casablanca, 2 à Rabat, 1 à Bouskoura, 1 à Fès-Meknès, 1 à Agadir-Ait Melloul, 1 à Marrakech, 1 à Safi et Beni Mellal, 1 à Laâyoune, 1 à Tanger et 1 à Nador. Il compte plus de 311 PME bénéficiaires du cycle de formation avec 6 modules de formation pratiques, étalés sur 3 mois, à raison de 2 modules par mois…

Dans cette optique d’innovation, BBOA confirme sa volonté de se rapprocher de ses clients PME pour mieux les servir et ce, à travers des offres de services adaptées, des conseils de qualité et un accompagnement personnalisé pour faciliter davantage leur quotidien, dit-on auprès de la BBOA.



DNES à Laâyoune,

Hassan Zaatit