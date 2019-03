PARTAGER Forum International Afrique Développement : La Sierra Leone à l’honneur

La 6e édition du Forum International Afrique Développement, organisée par le Club Afrique Développement du groupe Attijariwafa bank, sera présidée par M. Julius Maada Bio, Président de la République de Sierra Leone.

Accompagné d’une forte délégation, M. Maada Bio présidera le lancement de cette édition; centrée sur :

• le plaidoyer économique s’agissant de l’intégration intra-africaine

• la mise en réseau des pays et des investisseurs au Marché de l’Investissement;

• la mise en relation de plus de 1 500 opérateurs économiques de 20 pays du continent avec les rendez-vous B to B préalablement organisés.

La Sierra Leone sera également présente en force au Marché de l’Investissement. La délégation inclut le Ministre des Finances, M. Jacob Jusu Saffa, le Ministre du Commerce et de l’Industrie, M. Peter Bayuku Konteh, ainsi que le Président Directeur Général M. Lexmond Koroma de la Sierra Leone Investment and Export Promotion Agency (SLIEPA). La délégation y présentera le Plan National de Développement de la Sierra Leone (MTNDP) ainsi que les opportunités d’investissement dans les secteurs-clés, à forte croissance, afin d’atteindre ses objectifs

de développement. Le Marché de l’Investissement convie cette année la Sierra Leone, en invité d’honneur, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, l’Éthiopie, le Kenya, le Mali, le Maroc et le Rwanda.

Le Forum International Afrique Développement est considéré comme une plateforme de référence, en Afrique, reflétant l’engagement de la communauté économique et politique dans la dynamique intra-continentale.

Le Forum International Afrique Développement est une initiative née en 2010, dirigée par l’un des plus importants fonds d’investissement panafricain du continent, Al Mada, actionnaire de référence d’Attijariwafa bank. Depuis sa création, le Forum a rassemblé plus de 7500 opérateurs de 36 pays et a généré plus de 17000 réunions B to B.

