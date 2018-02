PARTAGER Le Forum international Afrique Développement de retour pour sa 6e édition

Le Club Afrique Développement du groupe Attijariwa bank organisera la 6e édition Forum International Afrique Développement, les 18 et 19 octobre 2018 à Casablanca.

Les 5 éditions du Forum ont réuni plus de 7500 opérateurs de 36 pays et a fait générer plus de 17 000 rendez-vous d’affaires. Le Forum est aujourd’hui considéré comme la plateforme de référence, en terre africaine, de la communauté économique et politique engagée dans la dynamique intercontinentale.

Par ailleurs, le Club Afrique Développement a pu opérer en 2017, 6 missions multi-sectorielles en Côte d’Ivoire, au Mali, au Cameroun, au Sénégal, au Maroc et au Gabon, fédérant plus de 1300 entreprises de 15 pays du continent, ayant généré plus de 1000 rendez-vous d’affaires, en plus de visites terrains des chantiers de développement les plus emblématiques des pays et d’accès aux banques de projets d’investissements.

Pour rappel, le Forum International Afrique Développement est une initiative née en 2010, impulsée par la SNI, actionnaire de référence d’Attijariwafabank.

LNT avec Cp