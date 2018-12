PARTAGER Forum économique Maroc-Mauritanie : Mezouar à la tête d’une importante délégation marocaine

Le président de la Confédération générale des entreprise au Maroc (CGEM), Salaheddine Mezouar, sera à la tête une importante délégation d’opérateurs pour le Forum économique Maroc-Mauritanie, prévu du 16 au 18 décembre à Nouakchott, annonce, vendredi, la CGEM.

Le Forum, co-organisé par la Confédération et l’Union nationale du patronat mauritanien, permettra d’explorer les opportunités d’affaires et d’investissements et de dynamiser les liens commerciaux entre les secteurs privés des deux pays, indique le patronat dans un communiqué.

Le programme de la visite de la délégation marocaine comprend, entre autres, des rencontres BtoB et la visite de la Zone franche de Nouadhibou, ajoute-t-on.

Parmi les secteurs qui seront au centre des échanges, le communiqué cite, notamment, l’industrie, la pêche, le commerce et les services, l’énergie, les mines, l’agriculture, l’agroalimentaire, les BTP, l’immobilier, les banques et la finance, l’assurance, le textile, le tourisme et l’industrie pharmaceutique.

LNT avec MAP