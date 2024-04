Le Forum économique Maroc-France, organisé à Rabat vendredi 26 avril, s’est voulu une plateforme pour reconsidérer les fondements des relations économiques entre le Maroc et la France. Réunissant plus de 500 leaders économiques sous le thème « Ensemble vers un élan renouvelé des opportunités économiques et sociales », cet événement devait marquer un tournant potentiel dans la manière dont ces deux nations envisagent leur collaboration future, notamment en ce qui concerne leurs secteurs privés.

Le directeur général du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement, Mohamed Benchaaboun, a ouvert le forum en plaidant pour un renouveau des relations économiques basé sur le concept de « made with Morocco ». Il a articulé que ce nouveau paradigme devrait être ancré dans une relation durable et enrichie par une histoire commune. Selon Benchaaboun, l’approche devrait transcender les relations bilatérales traditionnelles pour envisager une coopération intercontinentale, positionnant le Maroc comme un hub stratégique entre l’Europe et l’Afrique.

Pour concrétiser cette vision, Benchaaboun a proposé trois axes stratégiques. Le premier axe concerne la création de nouveaux mécanismes financiers et non-financiers pour soutenir les entreprises de taille moyenne dans les deux pays. Le deuxième axe vise à encourager les startups et les entreprises innovantes, facilitant ainsi leur expansion en France ou au Maroc. Le troisième axe recommande de soutenir l’intégration du Maroc dans les nouvelles configurations des chaînes de valeur mondiales.

Mohamed Bachiri, directeur général de Renault Group Maroc, a souligné l’importance de développer des schémas de colocalisation et d’intégration industrielle qui allient proximité, sécurité et compétitivité. Ces initiatives visent à renforcer la position du Maroc comme un acteur clé dans l’industrie automobile, non seulement en Afrique mais aussi comme un partenaire compétitif en Europe.

Jean-Philippe Puig, directeur général du Groupe Avril, a renchéri sur cette idée en appelant à une complémentarité accrue entre les acteurs économiques français et marocains, particulièrement dans le secteur agro-industriel. Puig a insisté sur l’importance de l’intégration de l’agriculteur marocain dans la chaîne de valeur globale, ce qui pourrait accélérer l’exécution des initiatives agro-industrielles en cours.

Ross Mcinnes, président du Conseil d’Administration de Safran, a préféré la notion de « made with » plutôt que « made in », favorisant ainsi une meilleure intégration des chaînes de valeur. Il a introduit le terme « grow with », proposant une croissance partagée et mettant l’accent sur l’importance de la formation et du développement de la recherche, notamment dans le domaine des chaînes d’approvisionnement.

La ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, a souligné le rôle du Maroc comme un accès à un marché d’un milliard de consommateurs africains, en mettant en avant la stabilité macroéconomique et les infrastructures de qualité du pays. Elle a également plaidé pour de nouvelles collaborations tournées vers l’avenir, en se concentrant sur les énergies renouvelables, la transformation digitale et la mobilité durable.

De son côté, Bruno Le Maire, ministre français de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, a exprimé la volonté de la France de renforcer ses liens économiques avec le Maroc, notamment dans les domaines des énergies propres et des infrastructures de transport énergétique. Le Maire a vu dans cette coopération une opportunité d’élargir les relations dans des secteurs clés tels que le ferroviaire, l’aéronautique et l’automobile.

Patrick Martin, président du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF), a souligné l’importance de cette rencontre dans le renouvellement des relations économiques entre les deux pays. Il a mentionné l’importance de la diplomatie économique et a évoqué l’engagement des entreprises françaises à continuer de collaborer avec leurs homologues marocaines dans une perspective de bénéfices mutuels.

Chakib Alj, président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), a également pris la parole pour souligner l’importance de nouveaux fondements pour renforcer les relations économiques. Il a mis l’accent sur la mobilisation du secteur privé marocain et des compétences et entrepreneurs marocains établis en France pour accompagner l’essor de l’économie marocaine.

Le Forum économique Maroc-France a donc voulu poser les bases d’un partenariat économique renouvelé, axé sur l’intégration, la complémentarité et la croissance mutuelle. Les discussions ont révélé une forte volonté de part et d’autre de revoir les modèles de coopération, de renforcer les chaînes de valeur partagées et de préparer le terrain pour un avenir où les deux nations pourraient jouer un rôle de premier plan dans la stabilité et le développement économique de l’Afrique.

SB

Partagez cet article :