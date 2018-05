PARTAGER Le Forum de la Mer d’El Jadida est de retour

La 6e édition du Forum de la Mer d’El Jadida de retour, du 2 au 6 mai prochain, sous l’égide de Eganeo, cabinet de Conseil spécialisé dans le développement durable et l’organisation d’évènements et Planète Citoyenne, ONG pour le développement durable et la protection de l’environnement.

Avec pour thématique « Citoyens de la Mer », le Forum de la Mer d’El Jadida sera l’occasion de découvrir, du 02 au 06 mai les initiatives citoyennes marocaines et internationales, qu’elles soient maritimes, littorales, terrestres, et aussi numériques, visant à protéger ou exploiter durablement les ressources des Océans et des Mers.

Des séances plénières, des ateliers d’experts nationaux et internationaux, des conférences, de grands témoins, mais également des projections de films, des lectures publiques, des activités culturelles, sportives et éducatives vont inviter les participants et le public à penser et à interroger leur rôle de «Citoyens de la Mer» dans la préservation des écosystèmes marins et côtiers.

“Citoyens de la Mer”, thème de l’édition 2018

En accord avec sa vocation originelle et avec l’Objectif de Développement Durable (ODD) 14 visant à “conserver et exploiter de manière durable les Océans et les Mers”, le Forum de la Mer mettra en avant à l’occasion de son sixième anniversaire des initiatives citoyennes concrètes et durables, se concentrant ainsi sur la proposition de solutions concrètes à des problématiques locales ainsi que sur la promotion de projets et initiatives pour le développement durable de la mer et du littoral.

Dans cette lignée, les ateliers du Forum de la Mer vont explorer 4 territoires de la citoyenneté : la mer, la terre, le littoral et le monde numérique, cherchant ainsi à décloisonner les problématiques relatives à la Mer et aux Océans et à les relier aux autres Objectifs de Développement Durable tels que définis par les Nations Unis.

Parallèlement à sa programmation adressée aux professionnels, le pôle “Grand Public” du Forum de la Mer sera en charge d’éveiller des vocations de “Citoyens de la Mer” chez les adultes et les enfants grâce aux conférences du Théâtre de la Cité Portugaise, autour de la question “Comment suis-je devenu Citoyen de la Mer?”, et aux activités de sensibilisation de l’Archipel des Enfants.

Cette 6ème édition réunira en son sein des initiatives citoyennes portées à la fois par des individus, des entreprises, des acteurs de la société civile ou des organismes institutionnels.

Cette année, le Forum de la Mer, en accord avec son thème, va initier plusieurs initiatives citoyennes :

Le SeaLab : le concours ouvrira cette année ses portes non seulement aux chercheurs, mais aussi aux porteurs de projets entrepreneuriaux et associatifs “Citoyens de la Mer”.

L’initiative “Parrains de Lecture” célébrant la transmission entre les générations, la poésie de la Mer et cherchant à donner le goût de la lecture aux plus jeunes sera lancée lors de cette 6ème édition.

Une association perpétuant l’esprit et les actions du Forum de la Mer tout au long de l’année verra le jour à El Jadida, renforçant son ancrage local et témoignant de sa volonté d’animer durablement la ville.

LNT avec Cdp