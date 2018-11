PARTAGER Forum d’Affaires Maroc-France: Cinq accords signés pour le développement de la région Laâyoune-Sakia El Hamra

Trois conventions et deux mémorandums d’entente portant sur la réalisation de projets de développement dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra ont été signés, samedi, en marge du Forum d’affaires Maroc-France qui se tient du 2 au 4 novembre à Laâyoune.

Il s’agit de deux conventions de partenariat pour le développement, la commercialisation et la gestion du parc industriel et logistique de la ville d’El Marsa (25 km de Lâayoune), d’une convention cadre pour la mise en place d’un campus de formation ainsi que de deux mémorandums d’entente pour le développement de programmes d’insertion professionnelle dans les métiers du numérique.

Les conventions relatives au développement, à la commercialisation et à la gestion du parc industriel et logistique d’El Marsa s’inscrivent dans le cadre du contrat-programme du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, notamment l’axe concernant le commerce extérieur et le soutien aux exportations.

L’ambitieux projet du parc industriel et logistique de la ville d’El Marsa est à même de stimuler les flux commerciaux du Maroc tant avec le marché français qu’avec les marchés mondiaux et de renforcer les capacités industrielles et d’exportation de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra notamment en ce qui concerne les produits de la pêche et le phosphate.

Organisé par le ministère de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, la Région de Laâyoune Sakia-El Hamra et la CFCIM, le Forum d’affaires Maroc-France vise à créer un espace de rencontre efficace, dynamique et riche en contenu entre les opérateurs économiques marocains et français.

Il ambitionne également de valoriser le potentiel de la région de Laâyoune Sakia-El Hamra comme point d’entrée et hub vers l’Afrique et à présenter les opportunités d’investissements qu’elle recèle aux investisseurs afin de les aider à optimiser leur développement dans la région.

Cet évènement a aussi pour objectifs de promouvoir la région de Laâyoune-Sakia El Hamra auprès des opérateurs économiques français et marocains et de les accompagner en matière d’investissements, de partenariats et d’échanges commerciaux.

LNT avec MAP