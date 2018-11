PARTAGER Forum d’Affaires Maroc-France : BMCE Bank signe un partenariat avec la CFCIM

Le Centre de formation continue de la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CEFOR) et « BMCE Bank of Africa Academy » ont signé, samedi à Laâyoune, une entente de partenariat en vertu de laquelle les deux parties conviennent de concevoir des formations adaptées aux besoins des collaborateurs de BMCE Bank of Africa et des opérateurs de chaque région.

Signée en marge de la 3ème édition du Forum d’affaires Maroc –France, cette entente de partenariat stipule l’échange d’expertise, de formation et d’information avec BMCE Bank of Africa Academy dans l’encadrement et l’animation des sessions de formation et la préparation et l’animation conjointe des cycles de conférences sur des thématiques d’actualité pour des populations diverses au plus près des enjeux économiques du pays et du continent, indique un communiqué de BMCE Bank of Africa. Elle prévoit aussi l’échange régulier des informations sur les nouvelles attentes en matière de formation professionnelle et le travail en synergie avec BMCE Bank of Africa Academy pour adapter les contenus de formation aux besoins des collaborateurs ciblés & des opérateurs désignés de chaque région, ajoute la même source. Il s’agit également de la co-organisation des formations en faveur des collaborateurs de BMCE Bank of Africa de la région Grand Sud au sein du nouveau campus de la CFCIM à Laâyoune, de l’organisation des nouvelles promotions du Club PME au sein du campus de Laâyoune et de la réalisation de Business Case avec les experts CFCIM et BMCE Bank of Africa, outre l’accès mutuel aux conférences, évènements débats, tables rondes, expositions, rencontres et tout évènement d’envergure au Maroc et en Afrique subsaharienne.

La 3ème édition du Forum d’affaires Maroc –France a été, par ailleurs, l’occasion pour BMCE Bank of Africa de célébrer la 1ère promotion du Club PME de Laâyoune, d’accompagner les entrepreneurs de la région et d’apporter son soutien aux projets à forte valeur ajoutée, selon le communiqué.

LNT avec CdP