Le Forum d’Affaires Maroc-France bientôt organisé à Laâyoune

Après le succès des précédentes éditions du Forum de Partenariat Maroc-France à Casablanca et à Paris, la Chambre Française de Commerce et d’Industrie du Maroc (CFCIM) et la Région de Laâyoune-Sakia El Hamra organisent les 3 et 4 mai 2018 le Forum d’Affaires Maroc-France à Laâyoune.

Destiné à promouvoir la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, le Forum d’Affaires Maroc-France a pour objectif de créer un lieu de rencontre efficace, dynamique et riche en contenu avec une approche gagnant-gagnant entre entreprises marocaines et investisseurs français.

Agriculture, pêche, agroalimentaire, énergies renouvelables, mines, environnement, alimentation en eau potable, équipements, tourisme, hôtellerie, BTP, infrastructures, ingénierie, conseil, formation, transport et logistique sont les principaux secteurs ciblés.

A travers cet évènement, la CFCIM souhaite mettre à la disposition des dirigeants une plateforme de rencontre offrant plusieurs occasions de networking : conférences pour présenter le Plan de Développement Régional, ainsi que les opportunités d’investissement dans cette région, ateliers d’information, rencontres B to B, ainsi que visites des guichets sectoriels et des unités économiques de la ville.

Cette manifestation est également une occasion de renforcer les liens entre les principaux opérateurs économiques et les acteurs institutionnels dans une région qui présente un fort potentiel économique et qui se dote d’infrastructures de niveau international grâce à un ambitieux Contrat-Programme Royal 2015-2021 doté d’un budget de 43MMDH.

A ce propos, la région se positionnera en 2021 en tant que hub africain et liaison avec l’Europe. Son rôle consistera à satisfaire la demande extérieure en accélérant sa montée en gamme dans l’offshoring multisectoriel.

LNT avec Cp