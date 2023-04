La 7ème édition du « Forum Centralien Supélec », organisée à Casablanca par les Centraliens et Supélec du Maroc et articulée autour de la thématique « Quelle planification urbaine pour une ville durable? », s’est soldée par la production d’un Livre Blanc regroupant les différentes recommandations formulées dans le cadre de ce forum.

Ce document important renferme et synthétise ainsi les différents regards critiques et constructifs portés sur la ville marocaine par les membres de la communauté des Centraliens-Supélec tout au long des 4 ateliers qui ont cimenté les travaux du Forum, indique un communiqué de l’association des Centraliens et Supélec du Maroc.

Chaque atelier a abrité des présentations orchestrées par des experts intervenants, menant à la production de recommandations innovantes et pragmatiques, avec l’aide des experts intervenants et des rapporteurs, précise la même source.

« Nous vivons tous dans un contexte de changement, pénalisé par la rareté des ressources (eau, terrains agricoles, foncier,…). La planification urbaine moderne et durable invite à remettre en question certaines visions désuètes adoptées auparavant. D’où l’utilité de la formulation des recommandations les plus saillantes et constructives qui ont toutes été rassemblées au sein du Livre Blanc. Ces recommandations sont la condition pour permettre aux citoyens de profiter d’un accès à des villes intelligentes, intégrées et durables », a déclaré le président de l’Association des Centraliens et Supélec du Maroc, Jalal Charaf, cité dans le communiqué.

Ces recommandations émises ont été articulées autour de la stratégie de la ville de demain, du processus et gestion de l’urbanisme, de la gouvernance et du cadre juridique, et enfin du dispositif d’écoute et de mobilisation de la société civile avec le développement d’une data dédiée.

« Les recommandations recueillies nous invitent plus que jamais à nous inspirer de notre histoire et du concept des médinas, tout en nous tournant vers les expériences réussies marocaines et les benchmarks internationaux. Dans le même sillage, l’opérationnalisation apparaît comme étant le nerf de la guerre aujourd’hui pour mettre en place des villes modernes et intelligentes », relève l’Association.

Les recommandations invitent également à réfléchir à la mise en place d’une instance nationale en charge d’identifier les orientations stratégiques, tout en revisitant le cadre juridique et en facilitant la collaboration des parties prenantes nationales.

Et d’ajouter qu’une autre remontée importante concerne la nécessité de mettre en place un conseil auprès des communes et qui serait composé de scientifiques, de sociologues et d’urbanistes.

Les recommandations appellent en outre à promouvoir le partenariat public-privé, l’innovation en matière de gestion du foncier partagé, la finance durable et l’implémentation d’une taxe carbone, ainsi qu’au développement d’une intelligence territoriale effective et d’indicateurs urbains qui soient durables et fiables.

Le livre des recommandations, qui sera disponible en format PDF sur le site web de l’association, sera largement diffusé auprès des parties intéressées telles que : ministère de tutelle, agences urbaines, mairies, ordre des architectes.

Le réseau international consolide des Centraliens et Supélec compte près de 55.000 membres en activité en France et a travers le monde.

LNT avec MAP

