Le ministère de l’Équipement et de l’Eau a appelé tous les usagers des routes et autoroutes à faire preuve de prudence et de vigilance, en prévision de fortes rafales de vent attendues à partir de la nuitée du jeudi jusqu’au vendredi dans certaines régions du Royaume, les exhortant à reporter leurs déplacements jusqu’à l’amélioration des conditions météorologiques.

Dans un communiqué, le ministère appelle « tous les usagers des routes et autoroutes à faire preuve de prudence et de vigilance en raison de la réduction de la visibilité, voire son absence », suite au bulletin d’alerte météorologique émis par la Direction générale de la météorologie, prévoyant de fortes rafales de vents dans les provinces de Tétouan, Al Hoceima, Chefchaouen, Guercif et Taza, à partir de la nuitée du jeudi 30 novembre jusqu’au vendredi 1er décembre.

Pour plus d’informations, le ministère invite les usagers des routes à contacter les numéros téléphoniques du Centre de permanence de la Direction générale des routes (05.37.71.17.17) et du centre d’appel des Autoroutes du Maroc (5050).

LNT avec Map

