Lydec annonce dans un communiqué qu’elle s’est mise en situation d’alerte dès réception du bulletin de la Direction Générale de la Météorologie annonçant de fortes pluies sur le territoire du Grand Casablanca pour le 5 janvier, a renforcé ses équipes et a déployé ses moyens d’intervention sur le terrain.

Les pluies enregistrées le 5 janvier 2021 étaient de forte intensité. La moyenne des précipitations

s’est établie à 33,7 mm entre 16 h et 22 h, avec un pic de 53 mm. Ces pluies ont été réparties sur

tout le territoire du Grand Casablanca et ont affecté plus particulièrement les zones de

Lahraouiyine, Médiouna, Tit Mellil, Ahl Loghlam, Dar Bouazza, Bouskoura, Hay Sadri, Moulay

Rachid, Aïn Chock et Hay Hassani.

Elles ont également engendré quelques débordements sur les points bas, du fait de la saturation du réseau d’assainissement, explique le gestionnaire.

Afin de limiter l’impact de ces pluies, Lydec annonce avoir mobilisé les moyens suivants :

• Moyens humains : 358 agents dont des cadres et des opérateurs d’intervention spécialisés dans l’assainissement ;

• Moyens matériels : 233 unités (17 hydrocureuses, 19 minicureuses, 58 pompes, 132 fourgons et fourgonnettes, 7 véhicules 4×4…) pour les différentes interventions sur le réseau d’assainissement.

Lydec dit avoir également renforcé la capacité de son Centre de Relation Clientèle (05 22 31 20 20) pour

traiter un nombre d’appels presque 3 fois supérieur à la normale. Le dispositif de gestion de crise a été activé au niveau du Centre de Veille et de Coordination de Lydec (7/24) pour gérer cet événement pluvieux.

LNT avec CdP