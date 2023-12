Le programme gouvernemental « Forsa » a récemment clôturé avec succès sa deuxième édition, atteignant un jalon impressionnant de 11 200 porteurs de projets contractualisés. Les résultats de cette édition 2023 ont largement dépassé les attentes, avec un total de 21 200 porteurs de projets financés et la création de plus de 40 000 emplois dans le secteur formel, selon les informations fournies par le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire.

Le programme Forsa a suscité un fort engouement depuis son lancement en 2022, enregistrant plus de 300 000 candidatures au total entre les deux éditions. Cette réponse massive témoigne d’une volonté palpable chez les jeunes Marocains d’embrasser l’entrepreneuriat. La deuxième édition a, de plus, dépassé les attentes initiales en finançant 1 200 projets supplémentaires en 2023, grâce à des optimisations budgétaires et à l’utilisation efficace des outils mis en place lors de la première édition.

Les retombées économiques de Forsa sont indéniables, avec la création de plus de 40 000 emplois formels dans tout le Royaume. Le programme a ainsi réussi à contribuer de manière significative à l’autonomisation économique des femmes, représentant désormais 45% des bénéficiaires de Forsa 2023, soit une augmentation remarquable de 20 points par rapport à la première édition. De plus, le milieu rural et les petites villes ont également bénéficié de manière importante du programme, représentant 69% des bénéficiaires, avec une répartition régionale équilibrée.

Forsa a maintenu son engagement initial en faveur de la jeunesse, avec 76% des 11 200 lauréats étant des jeunes entrepreneurs. Cette démarche s’aligne parfaitement avec la mission du programme visant à encourager l’entrepreneuriat chez les jeunes Marocains. En termes de forme juridique, le statut d’auto-entrepreneur a été choisi par 70% des candidats en 2023, démontrant la flexibilité et l’accessibilité du programme.

La formation, un volet majeur

La formation joue un rôle crucial dans le succès de Forsa, avec 54 000 porteurs de projets bénéficiant de programmes de formation au cours des deux dernières années. La plateforme e-learning « Forsa Academy » a proposé 10 modules visant à démystifier l’entrepreneuriat et à équiper les apprenants pour développer leurs idées et entreprendre les démarches nécessaires.

L’une des avancées notables de cette édition est la participation accrue des femmes, représentant 45% des bénéficiaires de Forsa 2023. Cette augmentation significative témoigne des efforts du programme pour favoriser l’égalité des sexes et soutenir les femmes entrepreneurs.

La ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a salué les résultats exceptionnels de cette édition. Elle a souligné que l’objectif initial de financer 10 000 projets a été atteint deux mois avant l’échéance finale, démontrant une gestion efficace des ressources budgétaires et une optimisation des outils digitaux déployés.

Depuis son lancement, Forsa s’est engagé dans une démarche d’amélioration continue, de digitalisation et d’adaptation des processus pour maximiser son efficacité. Cette édition a été marquée par 35 000 entretiens individuels, 32 000 projets discutés en Commissions régionales de sélection, et 14 000 projets évalués en Commissions régionales de financement. Une nette amélioration a été constatée, avec une meilleure préparation des porteurs de projets et des taux d’abandon moins importants entre les étapes.

La formation dispensée par Forsa Academy reste l’un des points forts du programme, ayant bénéficié à 54 000 porteurs de projets en deux ans. De plus, le programme s’engage à offrir un suivi post-financement à ses 21 200 bénéficiaires sur une période de 2 ans, visant à favoriser leur croissance, à créer davantage d’emplois et à inspirer d’autres jeunes entrepreneurs.

Les deux éditions de Forsa ont généré la création de 40 000 emplois formels à travers le Maroc, avec 32% de ces emplois profitant aux femmes. Ces résultats témoignent de manière tangible de la contribution du programme à l’autonomisation économique des femmes dans divers secteurs.

La deuxième édition du programme Forsa a indubitablement contribué au développement de l’entrepreneuriat au Maroc. En finançant un nombre record de projets, en favorisant l’inclusion des femmes et des régions moins urbanisées, et en offrant une formation de qualité, Forsa a démontré que sa formule fonctionne, laissant espérer un succès semblable dans les années à venir.

Selim Benabdelkhalek

Partagez cet article :