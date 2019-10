PARTAGER Formation professionnelle: Vers la révision du cadre juridique

Le département de la Formation professionnelle mettra en place une commission ad-hoc qui va se pencher sur la révision des aspects juridiques et réglementaires régissant la formation par apprentissage et alternée, a souligné samedi, à Marrakech, le secrétaire général au département de la Formation professionnelle, Arafat Atmoun.

Intervenant à la cérémonie de clôture d’un séminaire organisé à Marrakech, les 04 et 05 octobre, sous le thème « la formation par Apprentissage et alternée : Bilan et attentes », M. Atmoun a relevé que l’amélioration des dispositifs législatifs et réglementaires régissant la formation en milieu professionnel, par apprentissage et alternée, est de nature à améliorer leurs mécanismes de gouvernance et accroître leur efficacité de façon à répondre aux besoins socio-économiques des régions.

Et de noter que la révision du cadre juridique et réglementaire actuel vise à rendre l’organisation et la gestion de ces deux modes (formation par apprentissage et alternée) plus flexible et souple et attirer davantage les entreprises à y adhérer, d’une part, et pour mieux répondre aux besoins des régions, des écosystèmes, des entreprises, du milieu rural et des populations, d’autre part.

Par ailleurs, M. Atmoun a assuré que les recommandations de cette rencontre seront traduites en plan d’actions, remerciant l’ensemble des participants pour leur engagement et la qualité des contributions, ainsi que le climat d’échange fructueux qui a marqué le déroulement des travaux durant ces deux jours.

Organisé par le Secrétariat d’Etat Chargé de la Formation Professionnelle, ce séminaire de deux jours a offert l’occasion pour les différentes parties prenantes de débattre des aspects liés à la modernisation de la formation par apprentissage et alternée, afin de répondre aux besoins socioprofessionnels et aux spécificités des régions et de contribuer à l’emploi des jeunes.

Il a, aussi, permis aux principaux acteurs publics et privés du dispositif de la formation en milieu professionnel, alternée et par apprentissage, d’engager une réflexion élargie pour asseoir les jalons d’une formation en milieu professionnelle de qualité, attractive, flexible et adaptée aux besoins du milieu du travail.

LNT avec MAP