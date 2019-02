PARTAGER Formation professionnelle : La première tranche des bourses versée début février

La première tranche des bourses d’étude 2018-2019 sera versée début février aux stagiaires boursiers inscrits en deuxième année dans les filières de « techniciens » et « techniciens spécialisés », a annoncé l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT). Selon un communiqué du secrétariat d’État chargé de la formation professionnelle, les stagiaires boursiers inscrits en première année sont appelés à ouvrir un compte bancaire et à transmettre, dans les plus brefs délais, leur relevé d’identité bancaire à leur institut de formation afin de recevoir les bourses avant mi-février 2019.

L’accès à la bourse concerne tous les stagiaires inscrits dans les établissements relevant de l’OFPPT et des autres départements formateurs et est soumis aux mêmes conditions en vigueur dans l’enseignement supérieur. La bourse est versée en trois tranches pendant dix mois au cours de chaque année de formation. Pour de plus amples renseignements, note le communiqué, les stagiaires boursiers sont priés de contacter l’administration de leurs établissements.

LNT avec Map