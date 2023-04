Logicat Launch s’associe à Grup Eina, le leader européen de la formation et de l’innovation technologique pour le secteur de la réparation automobile pour organiser quatre jours de formation du 22 au 25 mai sur plusieurs sites au Maroc à savoir : Marrakech , Casablanca , Fès , Tanger.

Le programme portera sur les véhicules électriques , hybrides et PHEV, ainsi que sur l’entretien et la réparation des composants électroniques et électriques de ces véhicules . Cette initiative vise à aider les professionnels à affiner leurs compétences en matière de diagnostic, de réparation et d’entretien des véhicules électriques et hybrides.

Durant cette formation les participants auront l’occasion d’apprendre davantage sur :

1.Sécurité et risques électriques : Il est primordial pour les professionnels qui manipulent des véhicules électriques d’être formés aux différents risques, procédures et normes de sécurité liés à ces derniers, qu’il s’agisse des techniciens de maintenance, des conducteurs ou des premiers intervenants en cas d’accident.

2. Propulsion au véhicule : La formation en propulsion au véhicule électrique permet aux professionnels de comprendre les technologies de propulsion électrique et hybride, ainsi que leur fonctionnement.

3. Batterie et recharge : Les batteries sont l’élément central d’un véhicule électrique et leur connaissance permettra aux experts de comprendre les différents types de batteries utilisées dans les voitures électriques, ainsi que leurs avantages et leurs inconvénients. La recharge est également un élément essentiel de la mobilité électrique d’où la nécessité pour les professionnels de maîtriser le fonctionnement des différents types de chargeurs, les différentes méthodes de recharge et ce qui affecte la vitesse de recharge.

A propos de LOGICAT LAUNCH :

LOGICAT LAUNCH est le principal distributeur des équipements de garage dédiés exclusivement aux professionnels d’automobile désireux d’améliorer leur quotidien, l’expérience de leur client et bien évidemment leurs chiffres d’affaires. “L’entreprise a été créée en 2018 à Montpellier France et en s’inscrivant dans une politique de proximité, LOGICAT LAUNCH a inauguré son premier showroom à Casablanca en Janvier 2023. Nous nous efforçons d’offrir à notre clientèle le meilleur de ce qui se fait sur le marché à travers une sélection rigoureuse de partenaires et de solutions les plus

innovantes les unes que les autres” déclare M. Boukili Badr , directeur général de Logicat Launch.

A propos de Evccat :

Pionnier des bornes de recharge pour voitures électriques , Evccat entend répondre au besoin croissant du marché des véhicules électriques que ce soit pour particuliers ou professionnels , en leur proposant une large gamme de chargeurs compatibles avec tous les types de véhicules et surtout faciles à utiliser et permettant une recharge rapide et efficace.

