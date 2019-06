PARTAGER Formation professionnelle : L’OFFTP accueille une vingtaine de ministres africains

Dans le cadre de ses activités dans l’Alliance Africaine pour le Développement de la Formation Professionnelle, l’OFPPT, en partenariat avec la BID, réunira les 20 et 21 juin les représentants de plus d’une vingtaine de pays africains ainsi que des experts internationaux pour participer à l’Assemblée Générale de l’Alliance ainsi qu’au Sommet Africain de la Formation Professionnelle. L’organisation de ces deux événements dans la capitale économique du Maroc est une nouvelle preuve de l’engagement du Royaume en faveur du partage d’expériences et de l’échange d’expertises Sud-Sud.

Le 20 juin 2019, se tiendra l’Assemblée Générale de l’Alliance Africaine pour le Développement de la Formation Professionnelle avec la participation des représentants des 15 pays fondateurs, à savoir, outre le Maroc, le Bénin, le Burkina-Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, Djibouti, le Gabon, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, le Tchad et le Togo.

Prendront part également à cette rencontre 5 autres pays ayant exprimé le souhait d’adhérer à ce réseau notamment : le Ghana, le Soudan du Sud, la Centrafrique, la Congo Brazzaville et Madagascar.

Etape majeure dans l’histoire de l’Alliance, appelée à jouer un rôle majeur dans le co-développement du continent, ce rendez-vous verra l’élection du bureau exécutif, la validation des statuts ainsi l’approbation de la vision 2025 et du plan d’action triennal 2019-2021.

Le lendemain, le Sommet Africain de la Formation Professionnelle, connaitra la participation d’éminentes personnalités du monde de la politique et de l’économie. Cette rencontre sera marquée par la présentation de la vision et du plan d’action de l’Alliance, suivi de trois panels réunissant experts originaires d’Afrique, d’Europe et d’Amérique venus partager leurs expériences et leurs réflexions en matière de formation.

Les thèmes abordés

– La gouvernance, chaîne de valeur, acteurs et rôles pour une formation professionnelle performante

– Mécanismes de veille, d’anticipation et de planification face à une évolution perpétuelle des métiers

– Ingénierie de la formation : priorité pour aller vers un standard africain des métiers et de la qualité

En marge de ce Sommet, sera organisé un workshop autour de la thématique « Devenir leader dans l’Afrique de demain » au profit de stagiaires subsahariens en formation à l’OFPPT.

