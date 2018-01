PARTAGER Formation professionnelle : Les constats explosifs du HCP

Le HCP achève une étude inédite sur l’équation formation/emploi des jeunes marocains. La flexibilité et l’adaptation s’imposent, d’après le Haut Commissaire au Plan, le socialiste Ahmed Lahlimi, selon qui la politique entreprise jusqu’à présent ne fait que produire des chômeurs. Et tout ce qui se fait actuellement en la matière, manque d’adaptation face aux exigences d’une économie de plus en plus compétitive. La transformation numérique de l’économie, elle, rend adaptation et flexibilité encore plus urgentes. Autrement, poursuivre la politique prônée jusqu’à présent serait de la perte de temps et de fonds publics.

En attendant les détails et à l’occasion d’un point de presse tenu tout récemment à Casablanca, Ahmed Lahlimi a annoncé la couleur.

Cette étude menée par le HCP montre, en effet, que le Maroc dispose d’un potentiel de diversification de 600 nouveaux produits répartis entre l’agriculture, l’industrie chimique, la fabrication de machines d’équipement, le textile, la métallurgie ou encore l’industrie du caoutchouc et du plastique.

Cela requiert, selon cette étude, la mise en œuvre, dans le cadre d’une planification stratégique globale, d’une programmation cohérente d’écosystèmes dédiés à ces produits et soutenus par un itinéraire d’acquisition de nouvelles ‘‘capabilités technologiques’’, institutionnelles et sociétales, pour développer sur ces bases des avantages comparatifs de ces produits et leur positionnement sur le marché international.

Cela ramène à poser la problématique brûlante et mainte fois relevée du niveau de qualification de nos ressources humaines.

Ceci dit, tout le monde s’accorde à dire que notre système d’enseignement doit être amélioré en termes de rendements interne et externe, et l’on peut espérer que la grande réforme de ce secteur est aujourd’hui imminente. Il y a cependant tout lieu de s’attarder sur le cas de la formation professionnelle, qui constitue dans le consensus public le remède magique du décollage économique, au point de la dispenser de toute évaluation aux niveaux de son coût et de ses résultats.

L’analyse des résultats de l’étude sur l’adéquation formation emploi, menée par le HCP sur la base d’un croisement des nomenclatures des diplômes et des professions, montre en tout cas que le rendement externe de la formation professionnelle, en termes de chômage comme en termes d’adéquation vis-à-vis du marché de l’emploi, est très largement inférieur à celui de l’enseignement général.

A titre d’exemple, et par référence aux déclarations recueillies auprès des intéressés, les lauréats de la formation professionnelle ont plus de difficultés à intégrer le marché du travail que les lauréats de l’enseignement général. Ils enregistrent des taux de chômage respectifs de 24,5% et de 16%, avec un rapport de 1 à 1,5 fois plus important.

De même, le niveau du chômage s’accroît plus avec le relèvement du niveau des diplômes dans la formation professionnelle que pour l’enseignement général. Dans le premier cas, le taux de chômage des diplômés varie avec le relèvement du niveau de formation de 16% à 23% et dans le second cas, celui de l’enseignement général, de 2% à 10%.

Par ailleurs, lorsqu’ils sont en emploi, 33% des diplômés de la formation professionnelle, contre 11% de ceux issus de l’enseignement général, occupent des postes en déclassement par rapport à leurs qualifications.

Enfin, 37% des diplômés de l’enseignement général en emploi accèdent à des postes plus élevés dans le cadre de leur métier, contre 7,9% de leurs homologues issus de la formation professionnelle.

L’ensemble des résultats de cette étude et la nouvelle configuration des données de l’enquête permanente sur le marché de l’emploi devraient être bientôt exposés et donner d’amples éclairages sur la problématique de la formation professionnelle. Celle-ci devrait, de toute évidence, pour plus d’efficience, relever autant des départements chargés de l’économie et des secteurs productifs que des entreprises elles-mêmes.

Mais auprès du HCP, on déclare qu’avec une irrégularité structurelle qui devrait, pendant longtemps encore, affecter la production agricole, le secteur non agricole devrait, compte tenu de la compétitivité et la diversité de ses activités, être le recours d’une croissance économique forte et durable et nourrir le financement endogène de l’économie nationale et l’amélioration par l’emploi des revenus des citoyens. « L’impératif catégorique pour notre pays est de relever le contenu technologique de ses produits classiques et de valoriser le potentiel latent de nouveaux produits dans les secteurs de l’industrie, de l’énergie et des services à haute valeur ajoutée », tient à conclure Ahmed Lahlimi.

H.Z