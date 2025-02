Le Secrétariat d’Etat chargé de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire s’apprête à lancer une vaste opération de formation par apprentissage, visant à intégrer 30.000 stagiaires dans le secteur de l’artisanat. L’annonce a été faite jeudi à Fès par le secrétaire d’Etat, Lahcen Essaadi, lors d’une rencontre avec les acteurs du domaine.

Ce programme ambitionne de préserver les métiers artisanaux menacés de disparition, en intégrant 16 des 32 métiers identifiés comme vulnérables dans l’initiative « Trésors des arts traditionnels marocains ». Cette formation sera assurée sous la supervision de maîtres artisans, ou « Maâlems », afin de garantir la transmission du savoir-faire aux nouvelles générations.

Lors de son intervention, M. Essaadi a mis en avant le soutien apporté par le ministère aux artisans de Fès. Il a insisté sur le rôle central de la ville dans le paysage artisanal marocain, notamment dans les domaines du zellij, du cuivre, de la poterie et des habits traditionnels. Il a souligné l’importance des infrastructures dédiées à l’artisanat à Fès et les projets en cours visant à améliorer les conditions de travail et la situation sociale des artisans.

Le secrétaire d’Etat a également mis en lumière les opportunités qu’offriront les grands événements sportifs prévus dans la ville, notamment la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et la Coupe du Monde 2030. Selon lui, ces compétitions représentent une occasion idéale pour promouvoir la richesse artisanale de Fès et valoriser l’identité culturelle marocaine.

De son côté, le président de la Chambre d’artisanat de la région Fès-Meknès, Najib Fakhari, a salué l’engagement des autorités envers les artisans, rappelant la sollicitude de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’égard de ce secteur. Il a mis en avant l’importance de l’artisanat sur les plans économique et culturel, soulignant la nécessité de déployer davantage d’efforts pour assurer la pérennité de ces métiers traditionnels.

LNT

