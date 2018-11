PARTAGER Forever lance au Maroc sa nouvelle formule de pulpe d’Aloe Vera Tetra Pak

Forever, numéro 1 mondial de la production d’aloe vera et spécialiste de la vente directe, annonce la commercialisation au Maroc de son nouveau Gel d’Aloe Vera.

Riche d’un savoir-faire qui remonte à plus de quarante ans, Forever a revisité son produit phare et créé une version entièrement nouvelle, sans agents conservateurs et encore plus riche en vitamine C. Le tout dans un emballage au design innovant et 100% recyclable signé Tetra Pak.

La nouvelle formule du Gel d’Aloe Vera de Forever contient 99,7 % de gel d’aloe vera pur. Cultivées par Forever, les plantes sont récoltées et filetées à la main, dans les six heures suivant leur collecte, pour fournir le gel le plus pur et le plus frais ce qui donne au produit une consistance unique.

Forever a ainsi été la première entreprise à recevoir le label de l’International Aloe Science Council. La teneur en acemannan, un polysaccharide très important pour le métabolisme, est deux fois plus élevée dans le Gel d’Aloe Vera de Forever que la quantité requise pour obtenir cette certification !

Le nouveau Gel d’Aloe Vera de Forever représente également une vraie alternative au jus d’orange : il ne contient pas de sucre et apporte deux fois plus de vitamine C. Un verre de 150 ml suffit en effet à couvrir les besoins quotidiens d’une personne, aidant à maintenir un système immunitaire normal et à réduire la fatigue. Conçu sans gluten, ce produit convient parfaitement aux végétariens et aux végétaliens !

