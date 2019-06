PARTAGER Ford Ranger, dit le ‘‘WorkHorse’’…

Aujourd’hui, l’une des tendances les plus marquées chez les consommateurs du monde entier est leur intérêt de plus en plus grandissant pour les pickups et pour le style particulièrement dynamique de ces véhicules. Aux États-Unis, les pickups figurent désormais au panthéon des véhicules les plus vendus dans le segment du luxe. Il n’y a pas si longtemps de cela, ces voitures représentaient un outil important pour les professionnels, en quête de véhicules capables d’offrir des capacités importantes de remorquage, avec une charge utile supérieure et des aptitudes en off road. Parfaitement modernes, des pickups tels que le Ford Ranger sont aujourd’hui capables de procurer le même confort de conduite et les mêmes technologies qu’une berline de luxe, ainsi qu’un maximum de polyvalence et de robustesse. Le Ford Ranger est à la fois un bourreau de travail, un précieux partenaire commercial et un parfait véhicule familial. Que ce soit pour travailler ou pour se faire plaisir, ce pick-up moderne représente l’expression ultime de l’indépendance et de l’esprit d’entreprise. « Partout, nos clients apprécient la polyvalence du Ranger, notamment pour ses qualités routières et pour ses capacités en off road. Conçu selon le fameux process « Ford Tough », le Ranger vous emmènera sans problème partout où vous voulez », a déclaré Nicolas Lory, Directeur des ventes de Ford au Moyen-Orient.

