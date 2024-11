Le nouveau maillot de la sélection marocaine de football a été dévoilé lors d’une grandiose cérémonie, organisée lundi à l’aéroport Rabat-Salé.

Cet évènement de lancement, qui marque une étape majeure en prévision de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football (Maroc-2025), met en lumière la coopération étroite entre l’équipementier PUMA, la Fédération royale marocaine de football (FRMF), la compagnie aérienne nationale Royal Air Maroc (RAM) et Planet Sport. Il souligne également l’engagement collectif à soutenir le football marocain sur la scène internationale. S’exprimant à cette occasion, le président directeur général de la RAM, Abdelhamid Addou, a affirmé que cet évènement est historique pour la RAM dans la mesure où il met en évidence le soutien constant de la compagnie aérienne nationale à l’équipe du Maroc de football.

« Nous sommes ravis de l’organisation de cet évènement qui nous permettra d’accompagner nos équipes nationales, masculines et féminines », a-t-il ajouté.

« L’organisation de cette cérémonie s’inscrit dans une stratégie globale de promotion du sport marocain et de la marque Maroc », a-t-il relevé, poursuivant que la RAM a toujours été à l’avant-garde des actions promouvant la destination Maroc.

Pour promouvoir l’équipe nationale et le Maroc en tant que destination touristique, plusieurs actions innovantes, initiées en partenariat avec Planet Sport, sont menées par Royal Air Maroc en faisant porter les nouveaux maillots par l’ensemble du personnel navigant commercial (hôtesses et stewards) pendant deux jours, à bord des avions Royal Air Maroc, en guise de soutien à la sélection nationale et de promotion du football comme vecteur du rayonnement touristique de la destination Maroc, lit-on dans un communiqué conjoint de la FRMF, la RAM, Puma et Planet Sport.

De plus, cette action exceptionnelle ne se limitera pas aux équipages des cabines, mais également au personnel au sol de Royal Air Maroc qui travaille dans les aéroports du Royaume et à l’international. Il s’agit surtout des collaborateurs basés dans les escales où la Compagnie assure une forte activité telles que Casablanca, Marrakech, Dakhla, Laâyoune et Oujda, mais aussi à Abidjan, Paris-Orly, Frankfurt, Londres, Milan, New York, Barcelone et Dakar. De son côté, Peter Dangl, directeur chez Puma, a indiqué que cet équipementier mondial est très fier de pouvoir collaborer avec un designer marocain talentueux, en l’occurrence Abderrahmane Trabsini, qui a conçu un maillot représentant la richesse culturelle du Maroc. Le maillot présente des designs inspirés par des dessins géométriques et carreaux traditionnels du Maroc avec au cœur l’étoile aux cinq branches du Royaume, a-t-il dit, notant que Puma a doté ce maillot de la technologie la plus innovante afin d’offrir aux joueurs de l’équipe nationale un T-shirt, léger, froid et très performant.

« Il ne s’agit pas d’un simple maillot, c’est un symbole du football, un symbole du Maroc. Il deviendra l’ambassadeur de l’équipe nationale », a-t-il martelé.

Les joueurs de l’équipe nationale, emmenés par le sélectionneur, Walid Regragui, ont de leur côté, posé pour une photo souvenir avec le nouveau maillot. Y étaient présents, entre autres, Sofyan Amrabat, Yahya Attihat Allah, Abdessamad Ezzalzouli, Adam Massina, Bilal El Khannouss et Brahim Diaz. S’exprimant à cette occasion, le gardien de but de l’équipe nationale, Yassine Bounou a fait part de son amour pour les couleurs nationales, notant que dès son jeune âge, il rêvait de défendre le maillot des Lions de l’Atlas.

« Quand j’étais enfant, c’était difficile de se procurer un maillot de l’équipe du Maroc sur le marché. Aujourd’hui, il est porté par tout le monde, à la faveur du rayonnement du football marocain aux échelons africain et mondial », a-t-il dit. « Grâce aux efforts des joueurs, des dirigeants du football marocain, et surtout de SM le Roi Mohammed VI, l’engouement pour le maillot national va crescendo », a-t-il lancé, appelant les Marocains, qu’ils soient établis dans le Royaume ou à l’étranger, à défendre les couleurs du pays.

Le nouveau maillot de l’équipe nationale a été conçu en deux couleurs, rouge pour les matches à domicile, et blanche pour ceux à l’extérieur.

Incarnant l’essence de l’art marocain, le kit Home présente des motifs inspirés des dessins géométriques et des carreaux de zellige marocains traditionnels, avec au centre, l’étoile à cinq branches du drapeau du Maroc mise en évidence, reflétant l’authenticité de la culture marocaine.

Sur le kit Away, des broderies et des symboles inspirés de l’artisanat Amazigh, ont été incorporés avec des motifs qui se connectent profondément à l’héritage marocain, apportant une dimension culturelle supplémentaire au design. La palette rouge et verte vibrante reflète le drapeau national, tandis que l’inclusion du Tifinagh sur le dos du maillot rend hommage à l’histoire profonde et riche du Maroc et à sa diversité culturelle. Cette cérémonie s’est déroulée en présence, notamment, du ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et du Sport, Mohammed Saad Berrada, du ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, du Général de Corps d’Armée Mohamed Haramou, Commandant la Gendarmerie Royale, du président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa et de plusieurs autres personnalités.

