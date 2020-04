PARTAGER Fonds spécial anti-Covid-19 : REALITES AFRIQUE fait don de 500 000 Dhs

Filiale du groupe français de développement territorial REALITES, la société participe à l’effort de solidarité nationale en contribuant à hauteur de 500.000 Dhs au fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

Pour Régis Magnin, directeur général de REALITES AFRIQUE, « en cette période de crise, l’engagement de notre entreprise vis-à-vis des territoires se trouve renforcé avec un devoir de responsabilité et de solidarité. À l’instar du groupe REALITES, nous poursuivons nos activités au travers d’un plan de continuité d’action. Nous avons ainsi, dès le 16 mars, mis en place une organisation centrée sur le télétravail tout en assurant le maintien des emplois et des salaires de nos collaborateurs ainsi que le paiement échelonné de nos fournisseurs ». Pour rappel, REALITES AFRIQUE développe 3 projets d’envergure au Maroc : la réhabilitation, la reconstruction et l’exploitation de l’Hôtel Lincoln à Casablanca ; le développement de la première composante résidentielle du Pôle Urbain de Mazagan en co-promotion avec la SAEDM, filiale du groupe OCP ; le développement d’un projet immobilier mixte intégrant la première composante hôtelière du Pôle Urbain Casa Anfa, en co-promotion avec le groupe MFADEL.

LNT