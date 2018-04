PARTAGER La Fondation Zakoura parmi les 12 finalistes des WISE Awards 2018

Le Sommet mondial de l’innovation pour l’éducation (Wise), a primée le projet ANEER (Action nationale pour l’éducation de la petite enfance en zone rurale), de la Fondation Zakoura, parmi 12 finalistes des Wise Awards 2018.

Le projet Aneer est une action nationale pour l’éducation de la petite enfance en zone rurale. Fondé sur un modèle de développement communautaire, Aneer vise l’extension du préscolaire en zone rurale avec un objectif de création de 500 écoles au profit de 50.000 enfants âgés de 4 à 6 ans.

Grâce à la mobilisation des partenaires et des collaborateurs de la Fondation, plus de 7.000 enfants ont déjà été préscolarisés depuis le lancement d’Aneer en avril 2015.

Les douze projets finalistes aux WISE Awards ont été présélectionnés pour leur vision novatrice, leur efficacité et leur impact positif sur le terrain ainsi que pour leur stabilité financière et leur potentiel de développement et d’adaptation à d’autres contextes.

Les finalistes ont été choisis parmi 413 projets et ont été soumis à des critères stricts de sélection. Les six projets lauréats des WISE Awards seront annoncés à la mi-juillet 2018 et célébrés au WISE@NewYork Forum aux États-Unis, en septembre 2018.

Les lauréats auront, outre un chèque de 20 mille dollars, l’opportunité de faire la promotion de leurs projets respectifs.

Soulignons que le Sommet mondial de l’innovation pour l’éducation (WISE) se tient chaque deux ans.

LNT