La Fondation Zakoura lance le premier Fonds pour l’éducation en zone rurale

La Fondation Zakoura annoncé, mercredi 18 avril, le lancement du premier Fonds pour l’éducation en zone rurale (F.E.R), avec pour objectif le financement participatif de projets éducatifs dans les zones à fort besoin.

Dans un premier temps, le F.E.R sera dédié à appuyer la campagne d’appel à l’action de la Fondation Zakoura qui a pour objectif l’extension progressive du préscolaire dans les zones les plus reculées du Royaume, indique un communiqué de cette instance.

Développé selon un concept inédit de financement participatif, le F.E.R permettra de créer une école de préscolaire selon le modèle de la Fondation Zakoura chaque fois que la somme de 300 000 dirhams est collectée, a-t-on ajouté de même source.

En lançant ce fonds, la Fondation veut permettre « à l’ensemble des acteurs – grandes entreprises, institutions nationales et internationales mais aussi TPE et PME – de joindre leurs efforts et de contribuer chacun selon ses moyens à la création d’écoles de préscolaire pour ainsi offrir à des milliers d’enfants en zone rurale les bases essentielles à la construction d’un avenir meilleur ».

Selon la Fondation, quelque 500.000 enfants sont exclus du préscolaire chaque année et qu’en milieu rural, « la situation est encore plus alarmante», du fait que « seulement 36% des enfants sont préscolarisés et à peine 26% de filles ».

La Fondation Zakoura a rappelé qu’elle a fait de l’éducation préscolaire un engagement prioritaire à travers ANEER (Action Nationale pour l’Education de la petite Enfance en zone Rurale), notant que depuis 2015, elle « a déjà pu créer 108 écoles de préscolaire avec le soutien de ses partenaires financiers et de particuliers engagés ».

La Fondation Zakoura, association reconnue d’utilité publique, œuvre depuis 1997 en faveur du développement humain par le biais de l’éducation des enfants, la formation des jeunes et l’autonomisation des femmes.

Depuis sa création, la Fondation a déployé plus de 400 écoles en milieu rural permettant de scolariser plus de 22 000 enfants, former près de 10 000 jeunes et alphabétiser près de 80.000 femmes. Aujourd’hui la Fondation ambitionne de créer 500 écoles de préscolaire.

