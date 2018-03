PARTAGER La Fondation du Patrimoine Judéo-Marocain rend un vibrant hommage à feu Jacques Toledano

Le Musée du Judaïsme de Casablanca a abrité mercredi 2& mars la cérémonie d’hommage à feu Jacques Toledano, organisée par La Fondation du Patrimoine Culturel Judéo-Marocain. La Fondation et le musée honoraient ainsi leur ancien Président Exécutif, lui dédiant en cette occasion un espace éponyme au sein du musée.

La cérémonie s’est tenue en présence de M. Abdelkébir Zahoud, wali de la région Casablanca-Settat, accompagné de plusieurs officiels dont M. Mohamed El Aouzai, gouverneur directeur de l’Agence urbaine de Casablanca et M. Mohamed Samir El-Khamlichi, gouverneur de la préfecture d’arrondissement de Casablanca-Anfa. Une salle comble, comprenant de nombreuses personnalitéset a pris connaissance des témoignages d’amis et d’intimes du défunt. C’est ainsi qu’on a pu noter, entre autres, la présence de Si Mohamed Lyazghi, ancien premier secrétaire de l’USFP, amine Sbihi, membre du BP du PPS, Mohamed El Kettani, PDG de Attijariwafa bank, Ahmed Rahou, PDG du CIH, Jawad Hamri, président du conseil de surveillance de BMCI, Omar Akalay, ancien président de banque, Maxime karoutchi, musicien et bien d’autres encore.

Et en référence à ses multiples œuvres de bienfaisance et à son mécénat désintéressé, l’événement s’est conclu sur une conférence « regards croisés » autour du thème de la charité dans les religions juive et musulmane.

Trois proches de feu Jacques Toledano ont ensuite prononcé des allocutions à sa mémoire.

M. Serge Berdugo, en sa qualité de Président de la Fondation du Patrimoine Culturel Judéo Marocain, M. Fahd Yata, Directeur de Publication et éditorialiste de La Nouvelle Tribune-www.lnt.ma et ami de longue date de la famille Toledano, ainsi que Mlle Fatima-Ezzahrae Touilila, Doctorante Maître de conférence et chercheuse interdisciplinaire à l’Université de Columbia à New-York, qui a rendu un hommage vibrant de gratitude et de sincérité envers celui qui a financé en toute discrétion son programme d’études aux Etats-Unis.

A noter que que M. Eddy-Richard Toledano, fils du défunt, a accepté de reprendre le flambeau de son père et sera appelé à devenir le futur Vice-Président de la Fondation lors de la prochaine Assemblé Générale. Rendez-vous y est donné pour présenter les nouvelles structures de la Fondation et la mise en place du Comité Scientifique Multidisciplinaire qui sera en charge des programmes.

Dans cet esprit de charité et de bienveillance, cette rencontre a offert des moments d’émotion intenses et puissants aux participants. Elle s’est conclue par une conférence « Regards croisés sur la Tsedaka et la Sadaka », les deux notions de charité qui démontrent le partage d’un même référentiel spirituel et moral dans les religions juive et musulmane.

La conférence a été animée par M. Armand Abecassis, professeur honoraire de philosophie générale et comparée à l’Université Michel-de-Montaigne et Dr Abdellah Chérif Ouazzani, enseignant-chercheur en pensée islamique et science de l’éducation.

Ces deux grands intellectuels se sont tour à tour attachés à démontrer que la charité, autant à travers son caractère obligatoire vis-à-vis du Divin que sa dimension surérogatoire par rapport à l’Homme, représentait le fondement moral, le socle constitutif d’un vivre-ensemble par opposition à un imaginaire collectif belligérant et conflictuel. Ces notions bien comprises constituent le fondement d’une société ouverte, porteuse de solidarité et d’éducation, rempart contre tous les obscurantismes.

Rappelons que le regretté Jacques Toledano s’est éteint lundi 6 novembre 2017 à Paris, emporté par une crise cardiaque à l’âge de 81 ans.

Profondément patriote, progressiste affirmé, enraciné dans son appartenance marocaine, mais aussi porteur d’une histoire et d’une spiritualité propre, Jacques Toledano aura, tout au long de sa vie, œuvré pour la valorisation de l’héritage judéo-marocain, cet « affluent hébraïque » qui constitue une des composantes de notre identité nationale.

Pour en savoir plus Cf. l’éditorial que Fahd Yata avait consacré au regretté Jacques Toledano quelques jours après sa disparition: https://lnt.ma/jacques-toledano-ami/

LNT