La presse a été conviée à une conférence vendredi 19 janvier pour présenter en détail le bilan de la Fondation Mohammed VI. Cela a offert une occasion de partager les avancées significatives et les projets prometteurs pour la famille de l’éducation-formation, dévoilés lors de la réunion du Comité Directeur de la Fondation tenue le jeudi 18 janvier 2024 à Rabat, sous la présidence de Monsieur Youssef El Bakkali.

Cette dernière a été l’occasion de présenter les réalisations de l’année 2023 dans le cadre du plan décennal 2018-2028. De plus, elle a permis l’approbation des projets et du budget prévisionnel pour l’année 2024.

Dans le domaine de la santé, la Fondation a concrétisé un chantier stratégique en établissant son premier Centre de Diagnostic Mobile «Azyr Santé Mobile». Ciblant les régions isolées, ce centre a été mobilisé pour aider les populations touchées par le séisme à Taroudant, touchant près de 7200 personnes.

La Fondation a également répondu aux conséquences du séisme d’Al Haouz en menant 120 opérations d’assistance et d’évacuation. Une enveloppe budgétaire de 155.000 dirhams a été débloquée pour 21 aides funéraires au profit des ayants droit des enseignants décédés.

Concernant l’accès au logement, la Fondation a dépassé les 2 milliards de dirhams pour subventionner les financements immobiliers, permettant à plus de 35.000 personnes d’acquérir leur logement principal depuis le lancement du programme IMTILAK en septembre 2019.

En matière d’éducation, la Fondation a octroyé plus de 1400 bourses de mérite «ISTIHQAQ» en 2023, pour un coût de plus de 61 millions de dirhams. De plus, le programme « Nafida 2 » a enregistré plus de 72.000 bénéficiaires de la subvention d’achat d’ordinateurs, dépassant les 145 millions de dirhams.

Pour l’année 2024, la Fondation se concentrera sur divers grands projets, notamment l’avancement des hôpitaux régionaux à Tanger, Fès, et Agadir, le lancement des opérations du Centre de Diagnostic Mobile «Azyr Santé Mobile», la revalorisation du programme Yassir, l’élargissement des centres culturels IKLYLE, et la poursuite des travaux des complexes touristiques.

