Fondation Marocaine de l'Etudiant : 200 Dhs par mois pour activer l'ascenseur social

La Fondation Marocaine de l’Etudiant a organisé ce jeudi 27 juin 2019 à Onomo Casa City Center, en présence de son président, M. Hamid BEN ELAFDIL et de plusieurs membres du conseil d’administration, une conférence de presse sous le thème ‘’Sensibiliser et Mobiliser pour activer l’ascenseur social en faveur de milliers de bacheliers méritants et démunis’’. Cette rencontre avait pour objectif de mobiliser et sensibiliser les donateurs et les mécènes à accompagner plus de 5000 bacheliers répertoriés pour l’année 2019 et qui se trouvent en situation financière très difficile par des dons de 100 Dhs, 200 Dhs ou plus par mois.

Un appel aux dons en vue d’une action collective

Dans le cadre de sa mission, la FME a enregistré pour la seule année 2019, plus de 5000 dossiers de candidatures, provenant de tout le royaume. Sur les 5000 demandes recensées, 65% sont des filles. Aussi, la Fondation a enregistré 589 orphelins (dont 485 de père, 56 de mère et 20 des 2 parents).

On compte également près de 500 pensionnaires des établissements de protection sociale qui devront, à l’issue de l’obtention de leur bac, quitter ces établissements et vont ainsi se retrouver sans point de chute pour la poursuite de leurs études. Ces jeunes bacheliers ont soumissionné aux programmes de bourses d’études avec l’espoir d’être retenus.

Aujourd’hui, malheureusement, la FME est freinée dans son élan et peine à apporter son aide autant qu’elle l’aurait souhaitée aux étudiants. En effet, pour la promotion 2019, à ce jour, et avec les fonds dont dispose la FME, seules 15 bourses seront octroyées à de nouveaux boursiers. Toutefois, la Fondation a fait le choix de s’associer à des stars adulées par les marocains pour lancer un appel aux dons en vue d’une action collective qui élargirait le nombre de bénéficiaires de ses bourses. «Avec la participation de chacun, ne serait-ce qu’avec 100 ou 200 DHS par mois, ces jeunes qui partent de RIEN iront aussi LOIN qu’ils le souhaitent», concluent de concert Mme Lamcharki et Mr El Ouali, ambassadeurs de cet appel.

Des rêves à réaliser

‘’L’avenir des jeunes académiquement excellents de notre pays ne doit pas dépendre de déterminismes sociaux ou territoriaux, il est de notre devoir d’agir’’, indique Hamid Ben Elafdil, président de la Fondation Marocaine de l’Etudiant. Et d’ajouter ‘’Avec plus de 35 millions d’habitants, si seulement 1000 personnes donnent 100 ou 200 dirhams par mois, l’effort collectif paiera.’’

Pour attirer plus de donateurs, la Fondation a donc fait appel au cinéaste Rachid El Ouali et l’actrice Naima Lamcharki, pour la production de capsules vidéos sur le parcours de 4 jeunes sur les 1500 vies accompagnées par la fondation au cours des 18 années passées.

Selon les responsables de la Fondation, «ces capsules feront le tour de la toile, pour sensibiliser la population sur cette dramatique situation, avec le hashtag ‘’#amaletlesautres’’. Et d’ajouter que, ‘’Amal’’ est le prénom choisi, pour porter l’une des histoires inspirée d’un cas réel d’une jeune boursière de la fondation, avec la connotation espoir.»

L’objectif est de faire un tour d’horizon avec ces histoires pour montrer qu’il existe encore de nos jours, des jeunes gens combatifs, ambitieux et déterminés à réussir, mais qu’ils sont souvent freinés par leurs conditions socio-économiques.

Plusieurs possibilités s’offrent à toutes les personnes qui désirent apporter leur aide à ces enfants qui sont l’avenir du pays. Il y a la possibilité d’adresser un chèque, de faire un versement ou un virement, de faire des dons réguliers mensuels ou de faire des dons en ligne. Toutes les informations utiles pour faciliter les dons sont détaillées sur la plateforme dons myfme.ma.

Ainsi, la Fondation appelle à la mobilisation de chacun. Toute aide sera la bienvenue, peu importe le montant. Car l’essence même de la capacité de la Fondation demeure dans la captation de dons volontaires. Il est à noter que, pour un étudiant inscrit dans un établissement universitaire privé, l’investissement moyen annuel s’élève à 25000 Dhs au Maroc (hors frais de scolarité, et filières spécifiques). Ce montant est plus élevé pour accompagner certaines filières comme l’ingénierie ou encore l’architecture, et il est multiplié par 5 pour des études à l’étranger.

‘’Donner à la FME, c’est permettre aux bacheliers les plus brillants issus des établissements de protection sociale du Maroc, et de milieux défavorisés de manière générale, de poursuivre des études correspondant à leur niveau académique dans des établissements supérieurs privés et/ou publics d’excellence et les accompagner jusqu’à leur insertion professionnelle.’’, soulignent les responsables de la Fondation.

«L’appel des 96»

La FME lance l’appel des 96 : Pas moins de 96 jeunes pourraient être pris en charge si 1000 personnes s’engagent à verser 200 DHS par mois (7Dhs par jour) sous forme de dons permanents à la FME.

LNT avec CdP