La Fondation MAP se met en conformité avec la loi

L’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) de la Fondation MAP a approuvé, vendredi à Rabat, l’harmonisation de son statut avec les dispositions de la loi régissant les associations.

Lors de l’Assemblé générale ordinaire, tenue au terme de l’AGE, il a été également procédé à l’adoption des rapports moral et financier, ainsi qu’à l’élection des membres des différentes instances de gestion, conformément au statut de la Fondation, tel qu’il a été modifié et complété.

L’harmonisation du statut de la Fondation MAP avec les dispositions de la loi régissant les associations s’inscrit dans le cadre de l’enrichissement de l’offre et du bilan des réalisations, la nécessité de se conformer à la loi et la préparation de la Fondation MAP à devenir un acteur culturel et social majeur.

Dans une allocution à cette occasion, le président de la Fondation MAP, M. Khalil Hachimi Idrissi, a relevé le changement positif et important dans la méthodologie de travail de la Fondation, près de quatre ans après sa création, à la faveur d’initiatives et programmes sociaux innovants lancés en faveur des salariés de l’Agence et de leurs familles.

Dans ce sillage, M. Hachimi Idrissi a mis en avant l’impact social qualitatif des différentes opérations sociales menées par la Fondation, notamment dans les domaines de la sécurité sociale, de retraite complémentaire, du prix de mérite, des bourses d’étude à l’étranger, de l’opération de Omra et des colonies de vacances au profit des enfants des ayants-droit.

S’agissant des perspectives de développement des activités, le président de la Fondation MAP a souligné l’importance pour la Fondation de disposer, en tant que bras exécutif de la politique sociale de la MAP, d’un siège à la hauteur de ses ambitions dont la construction sera entamée l’année prochaine une fois les autorisations nécessaires délivrées.

Ce bâtiment, a-t-il ajouté, abritera nombre de structures administratives, culturelles et de divertissement lui permettant d’agir d’une manière plus efficiente et plus professionnelle et partant, d’occuper la place stratégique qui lui échoit.

Par ailleurs, M. Hachimi Idrissi a insisté sur l’importance cruciale que revêt l’idée de créer un musée de l’Agence à l’occasion du 60ème anniversaire de sa création. Ce musée, a-t-il poursuivi, jettera la lumière sur les étapes phares de l’histoire contemporaine du Maroc, que la MAP a été appelée à accompagner depuis sa création en 1959.

Le président de la Fondation a mis en exergue le rôle important que jouera cette nouvelle institution muséale, notamment pour les générations futures de la MAP, qui pourront s’y informer des rôles avant-gardistes joués par leur agence durant des étapes déterminantes de l’histoire du Royaume.

Dans une présentation de l’activité de la Fondation MAP en 2017, le secrétaire général de la Fondation, M. Rachid Boumhil, a indiqué que l’année qui s’écoule a été marquée par l’élargissement de l’offre sociale, à travers la signature de plusieurs conventions, dont une signée avec la société du Tramway Rabat-Salé et qui fera bénéficier le personnel de la MAP d’une économie de 20 % sur le prix nominal mensuel.

M. Boumhil a également évoqué la convention signée avec l’Office National des Chemins de Fer, qui est de nature à rétablir l’équité au sein du personnel journalistique dans l’accès à la carte de train accordée par le ministère de la communication, notant que les frais de ces cartes seront entièrement pris en charge par la Fondation MAP.

Dans le cadre de cette même démarche, le SG de la Fondation s’est arrêté sur la signature d’une convention similaire avec la Banque marocaine pour le commerce et l’industrie visant à améliorer les conditions de bancarisation pour le personnel de la MAP et lui donner accès à un financement bancaire à des conditions préférentielles.

En outre, la Fondation a signé une convention avec la Société Chérifienne d’Automobile et de Matériel Agricole, avec pour objectif de faire profiter le personnel de la MAP de conditions de financement privilégiées avec des réductions pouvant atteindre jusqu’à 20%, a fait savoir M. Boumhil, qui a, par la même occasion, fait état d’un projet de signature d’une convention avec une société d’assurance.

En matière de promotion du capital humain, le SG de la Fondation a rappelé le lancement de 4 modules spécifiques de formation sur la plateforme MAP ACADEMY, l’organisation de 3 séminaires (le séminaire d’intégration, le séminaire des pôles régionaux et le séminaire 40 leaders pour demain) et des formations présentielles, notamment celles assurées par CIFAP en France.

Qui plus est, la Fondation, dans son souci de promouvoir la culture de l’excellence, a institutionnalisé la Bourse Fondation MAP qui consiste en une bourse pour des études à l’étranger et une autre pour des études au Maroc, a ajouté M. Boumhil.

S’arrêtant sur le prix OMRA, il a affirmé que ce prix a profité à 12 salariés qui ont bénéficié d’un séjour de 10 jours dans les lieux saints de l’Islam, tout en soulignant que 7 enfants du personnel de la MAP lauréats du Prix de l’excellence scolaire ont bénéficié d’un séjour de 10 jours à l’université de Greenwich à Londres.

M. Boumhil n’a pas manqué de revenir sur l’augmentation des cotisations dans le système de retraite complémentaire RECOR qui concerne désormais 90 % des salariés de la MAP.

A l’occasion de cette AG, il a été décidé l’octroi d’un soutien scolaire au profit de 65 enfants du personnel de la MAP, classé aux échelles administratives inférieures à 10.

