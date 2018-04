PARTAGER La Fondation du FIFM organise quatre campagnes de chirurgie de la cataracte

Sous la Présidence du Prince Moulay Rachid, la Fondation du Festival International du Film de Marrakech organise quatre nouvelles campagnes médico-sociales en partenariat avec le Ministère de la Santé et la Fondation Hassan II d’ Ophtalmologie.

Après les campagnes organisées en 2017 à Tiznit, Mdiq, Errachidia et Sefrou, quatre campagnes de chirurgie gratuite de la cataracte sont programmées en 2018. La première campagne se déroulera à Taza, du 23 au 28 avril 2018, au centre hospitalier provincial Ibn Baja et sera suivie par trois campagnes qui se dérouleront respectivement dans la province de Chtouka Ait Baha en juillet, la province d’Azilal en novembre et la province du Haouz en décembre.

Plus de 1000 patients démunis souffrant de la cataracte bénéficieront gratuitement de traitements médicaux et chirurgicaux qui seront effectués par une équipe d’ophtalmologistes bénévoles.

En parallèle de ces campagnes et en partenariat avec le Centre Cinématographique Marocain, des caravanes cinématographiques au profit du grand public seront organisées localement avec la projection de films marocains.

Rappelons que la Fondation du Festival du Film de Marrakech, a organisé 19 campagnes de chirurgie gratuite de la cataracte, depuis 2009, qui ont bénéficié à 5345 patients de différentes régions du Maroc : Marrakech (2009 et 2010), Marrakech, Rabat/Tiflet (2011), Marrakech, Tata , Guelmim (2012), Demnate et Tahanaout (2013), Dakhla et Tahanaout (2014), Berkane et Khénifra (2015), Laâyoune et Tamellalt (2016), Tiznit, M’diq, Errachidia et Sefrou (2017).

LNT avec Cp