PARTAGER La Fondation BMCI fête ses 10 ans sur un air de jazz

La Fondation BMCI fête ses 10 ans. En effet, elle fut créée en 2008 pour mener les actions de mécénat du Groupe BMCI dans les domaines de la culture et de la solidarité, en tant que vitrine de la politique de responsabilité sociale du groupe bancaire. Sponsor officiel du festival Jazzablanca depuis 2014, la fondation a profité de l’arrivée de l’événement musical pour fêter ses bougies.

En effet, vendredi 13 avril, la veille de l’ouverture de Jazzablanca, la Fondation BMCI a investi les locaux de l’Hippodrome Casa-Anfa dans le cadre d’une grande soirée d’anniversaire, rythmée par des artistes de renom, à savoir Nass Al Ghiwane et le Groupe Acrobatique de Tanger, que la fondation a soutenu des années durant.

Le programme de cet anniversaire ne s’arrête pas là. En effet, dimanche 15 avril, la Fondation a invité ses collaborateurs et leurs enfants à une représentation du « Petit Prince » au Studio des Arts Vivants. De plus, du 16 au 20 avril, la Fondation invite les associations qu’elle soutient à venir à la rencontre des collaborateurs BMCI dans le cadre d’un cycle de conférences sur des thématiques touchant l’éducation, la psychologie de l’enfant et le handicap.

Enfin, pendant toute la durée du festival, un espace association au sein de l’hippodrome a été mis en place, afin de permettre aux festivaliers de découvrir des associations soutenues par la fondation, dans le domaine de la solidarité.

A propos de la Fondation BMCI

Edition : La Fondation BMCI est un mécène reconnu de l’édition. Ces dernières années, elle a notamment apporté son soutien aux livres Nass El Ghiwane et Taoub, le Groupe Acrobatique de Tanger.

Musique : La Fondation est partenaire des festivals Jazzablanca et Tanjazz. Elle accompagne également des artistes marocains.

Solidarité : La Fondation est membre permanent du comité de soutien de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, et membre de la Fondation Mohammed VI pour l’environnement.

Education : Elle est engagée aux côtés de l’INSAF (Institut National de Solidarité avec les Femmes en Détresse), de la Fondation Marocaine de l’Etudiant, à travers la prise en charge des études supérieures de jeunes défavorisés, et de l’association Al Jisr, à travers l’aménagement de bibliothèques dans les écoles publiques. Elle mène également le programme Dream Up, qui concerne le financement de classes de musique et du centre culturel « Les Etoiles de Sidi Moumen ». Enfin, elle apporte son soutien à l’association Le Sourire de Reda.

Handicap : La Fondation soutient l’association Anais, qui aide l’insertion des personnes en situation de handicap mental, et l’Amicale Marocaine des IMOC, qui accompagne les enfants souffrant d’infirmité motrice d’origine cérébrale.

LNT