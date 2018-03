PARTAGER La Fondation BMCE Bank fête la 6e promotion des bacheliers issus des écoles Medersat.com

Dr Leila Mezian Benjelloun, Présidente de la Fondation BMCE Bank pour l’Education et l’Environnement accompagnée de M.Othman Benjelloun, Président de BMCE Bank, des Administrateurs Directeurs Généraux de BMCE Bank, ainsi que d’autres éminentes personnalités et invités ont accueilli, ce mercredi 14 mars, au siège de BMCE Bank ,la 6e promotion des bacheliers issus des écoles Medersat.com.

Il s’agit en effet de 246 élèves, dont 72% sont des filles ayant une mention « Très bien », et 60% ayant une mention « Bien ». Le nombre des bacheliers depuis l’année 2012 représente un nombre total de 1217 bacheliers.

Cette cérémonie de récompense, revêt une importance toute particulière, elle coïncide avec le 19e anniversaire du lancement des premières écoles du réseau Medersat.com inaugurées en 2000.

Ceci vient consolider l’implication continue de la Fondation BMCE Bank à travers toutes les régions du Royaume du Maroc en matière d’implantation des écoles du réseau Medersat.com; de développement de l’enseignement préscolaire et primaire, de recherche et d’innovations pédagogiques et aussi de renforcement des capacités locales en faveur des enfants des régions rurales.

Rappelons que la Fondation BMCE Bank a été créée en 1995, par M. Othman BENJELLOUN, Président Directeur Général de BMCE Bank. La Fondation présidée par Dr Leïla Mezian BENJELLOUN s’est assignée la mission de promouvoir l’éducation en milieu rural défavorisé et de valoriser la langue et la culture amazighe, à travers d’une part, la construction et l’équipement d’un vaste réseau d’écoles publiques appelé Medersat.com, et d’autre part la mise en place d’un dispositif éducatif et pédagogique moderne et efficace.

Son objectif étant de développer à partir des principes de la charte nationale pour l’éducation et la formation, des acquis de l’école publique et de la vision éducative de la Fondation, un concept éducatif et pédagogique adapté à la diversité sociolinguistique du Maroc et ce dans le but de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’enseignement

et d’apprentissage au préscolaire et au primaire.

LNT avec Cp