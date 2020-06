PARTAGER Fondation AWB : Peur, anxiété et rapport familiaux, analyse de la psyché des Marocains à l’épreuve du confinement

Les Marocains sont confinés à domicile depuis le 20 mars, vivant ainsi une expérience inédite dans le but de freiner la propagation du nouveau coronavirus.

Cependant, rester enfermé chez soi pendant des jours voir des semaines n’est pas sans conséquences sur la santé physique et mentale. Cette épidémie a engendré l’installation d’une peur collective, et d’un climat anxiogène qui a modifié les rapports humains.

Dans le cadre de son cycle de conférences « Échanger pour mieux comprendre », la Fondation Attijariwafa bank a organisé une rencontre en ligne sous le thème « Covid-19 : la psyché des Marocains à l’épreuve du confinement », avec la participation de Dr. Hachem Tyal, Psychiatre et Psychanalyste, Mme Nadia Cherkaoui, Psychologue clinicienne et M. Murtada Calamy, Journaliste et Chroniqueur.

Les intervenants se sont penchés sur les raisons pour lesquelles le déclenchement de l’épidémie du Covid-19 a suscité tant d’inquiétude et d’effroi, contrairement à d’autres maladies chroniques qui affichent un taux de mortalité beaucoup plus élevé.

Les maladies cardiovasculaires sont responsables de plus de 15 millions de morts dans le monde chaque année, les maladies pulmonaires tuent près de 7 millions de personnes, les accidents de la route plus d’1,5 million… et pourtant le nouveau Coronavirus fait plus peur et inquiète plus.

« Nous n’avons de regard sur ce monde que celui qui nous est imposé par notre lecture subjective de ce monde, et cette représentation constitue notre cadre de référence », explique Dr. Tyal. Et d’ajouter : « Les maladies cardiovasculaires ne nous font pas peur parce qu’on sait que ce n’est pas nous mais les autres qui vont avoir un problème. Il y a cette défense psychologique qui nous permet de ne pas ressentir qu’il est possible qu’on ait ce genre de problème. Si nous avons peur du nouveau coronavirus, c’est parce que nous savons qu’il peut nous emporter… la Covid-19 nous est inconnue et notre effroi de la mort imminente est lié à cette méconnaissance du virus ».

Pour M. Calamy, les médias ont également joué un rôle dans l’amplification de cet état d’anxiété lié à la pandémie en diffusant des images de fosses communes dans lesquelles ont été enterrées des centaines de victimes du Covid-19, privant les familles de rituels de deuil, notamment à New York. « Ces images provenant des pays les plus puissants de la planète comme les États-Unis, ou la Chine, ont aggravé le sentiment d’impuissance et d’effroi dans le monde », affirme M. Calamy.

En l’absence de traitements validés où de vaccins, le confinement est apparu comme la seule solution pour contenir la propagation du virus. Pour Dr Charkaoui, ce confinement est perçu comme une injonction, une prescription venue d’en haut qui met à l’épreuve nos mécanismes de défense. « Cet enfermement a aggravé le sentiment d’isolement et mis à mal notre capacité à communiquer avec nos proches… L’impact va être différent en fonction des individus, de la réalité qu’ils vivent, des liens qu’ils construisent, de la nature de leur relation, etc. », explique Dr Charkaoui. Et de préciser : « Pour l’instant, nous sommes toujours en phase d’observation et nous ne connaissons pas encore toutes les séquelles que laissera cette épreuve. Plusieurs questions demeurent en suspens notamment celle du deuil pour les familles des victimes ».

Concernant l’effet de cet enfermement sur les rapports familiaux, le Dr Tyal explique que le confinement a incité chaque membre à procéder à des réaménagements dictés par une proximité inhabituelle. « Chacun va être perturbé dans ce qu’il est, dans son équilibre et donc toute la dynamique familiale va pouvoir être remise en question et on va pouvoir mettre en place un autre équilibre », souligne-t-il. Pour lui, l’être humain est capable de s’adapter à tout et peut s’adapter à cette situation en fournissant un effort personnel pour rétablir cet équilibre au sein de la cellule familiale.

Un impact sur le monde de demain ?

Pour Dr Charkaoui, tout changement de mentalité s’opère sur le long terme. Mais il est possible que l’on commence à privilégier l’être sur le paraître et que l’on prenne le temps de s’occuper de soi. Cependant, on constate dans les pays ayant opéré le déconfinement le retour des vieilles habitudes, comme le démontrent les longues files d’attente aux portes d’enseignes commerciales. Pour elle, de petits changements pourraient s’opérer au niveau individuel, mais il n’y aura pas de mutation profonde.

Pour sa part, Dr Fyal évoque deux éventualités post Covid-19. Un lendemain où il faudra rattraper le temps perdu, faire plus d’argent pour rattraper les pertes, où l’ouvrier travaillera pour rien parce que l’entreprise n’a pas gagné d’argent pendant deux ou trois mois… Un lendemain très probable et qui sera pour le professeur une porte ouverte à tous les glissements !

L’autre éventualité, c’est de voir l’expérience qu’on est en train de vivre comme quelque chose de positif, qui pourra nous ouvrir le champ à des lendemains meilleurs.

« Les fondements de nos repères ne peuvent changer que quand il y a des drames et des énormes crises. L’expérience que nous sommes en train de vivre à mis en exergue ce qu’est l’importance des liens, le besoin de l’autre et à quel point l’argent ne sert à rien…Redonnons la place à ce qui constitue l’Homme à savoir notre humanité, si on sort avec ça on aura tout gagné de ce qui vient de se passer », conclut Dr. Hachem Tyal

De son côté, M. Calamy affirme que le changement de paradigme dépendra de la découverte ou non d’un vaccin dans les prochains mois. « Si le vaccin anti Covid-19 est lancé, nous assisterons probablement au retour des anciens réflexes. Sinon, nous serons obligés de revoir en profondeur notre mode de vie et nos priorités », a-t-il conclut.

A. Loudni