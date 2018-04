La Fondation Ali Zaoua nominée au Prix BID à New York

Il est à noter que la BID Group One est une organisation privée leader dans le monde de la diffusion de la culture de la qualité, de l’innovation et de l’excellence qui, au travers du Programme BID, offre des opportunités de croissance aux entreprises et organisations qui renforcent l’économie mondiale.

La 32ème Convention International Quality Summit qui aura lieux ces 27 et 28 mai 2018 à New York (USA), fait partie du programme de reconnaissance de la qualité et du leadership de BID, conçu pour diffuser les principes fondamentaux de la culture de la qualité. Ce programme a pour but de fournir aux organisations des outils techniques et de marketing destinés à améliorer son action.