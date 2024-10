Le salaire mensuel net moyen dans la fonction publique est passé de 7.300 dirhams (DH) en 2014 à 9.500 DH en 2024, ressort-il du rapport sur les ressources humaines accompagnant le projet de loi de finances (PLF) de l’année prochaine.

Ce salaire enregistre ainsi une augmentation globale de 30,14% au titre de la période 2014-2024, soit un taux de croissance annuel moyen de 2,67%, précise ce rapport publié sur le site du ministère de l’Economie et des Finances.

Cette nette amélioration est attribuable à la promotion de grade et aux augmentations salariales décidées par le gouvernement au profit des fonctionnaires dans le cadre du dialogue social, explique la même source.

Par groupes d’échelles, le salaire mensuel net moyen atteint 5.203 DH pour le personnel d’exécution classé à l’échelle 6 et assimilés, 6.512 DH pour le personnel de maitrise classé aux échelles 7 à 9 et 11.178 DH pour les cadres et cadres supérieurs (échelles 10 et plus).

Le rapport révèle aussi que 3,93% des fonctionnaires civils de l’Etat perçoivent une rémunération mensuelle nette comprise entre 4.000 DH (salaire minimum) et 4.500 DH et 15,24% des fonctionnaires bénéficient d’un salaire mensuel net inférieur ou égal à 6.000 DH.

La proportion des fonctionnaires qui perçoivent des salaires mensuels nets entre 6.000 DH et 14.000 DH se chiffre à 70,19%, tandis que 3,57% des fonctionnaires ont des salaires nets dépassant 20.000 DH/mois.

Concernant le salaire minimum dans la fonction publique, il a connu au cours de ces dernières années des révisions importantes en passant de 3.000 DH en 2014 à 3.258 DH en 2020 pour atteindre 3.500 DH en 2023, 4.000 DH en 2024 et 4.500 DH en 2025, suite aux décisions prises par le gouvernement dans le cadre des différentes sessions du dialogue social.

LNT avec Map

