L’Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco) a organisé, en partenariat avec la Direction des Affaires Rurales (DAR) au Ministère de l’Intérieur, le mardi 06 décembre 2022 à Skhirat, une rencontre d’information sur le programme de formation et de sensibilisation autour du nouveau cadre juridique des collectivités ethniques.

Cette rencontre d’information a pour principal objectif de présenter aux parties prenantes institutionnelles concernées, représentées par environ 150 participants, les outils digitaux qui ont été développés, à savoir la plateforme de formation en ligne et l’application mobile, en vue du déploiement du programme de formation et de sensibilisation susmentionné.

En effet, les outils développés seront mis à profit pour former, informer et sensibiliser les populations cibles (membres et nouabs/naïbates des collectivités ethnique, personnel de la DAR, acteurs institutionnels et économiques, professionnels et société civile) sur les avancées réalisées notamment sur le plan des modalités d’attribution, de gestion et de mobilisation des terres des collectivités ethniques.

Ces outils, accessibles gratuitement et intégrant des contenus diversifiés et simplifiés, ont été conçus et élaborés pour répondre aux besoins des populations cibles, en tenant compte des spécificités de chacune des trois catégories identifiées (catégorie des membres des collectivités ethniques, catégorie des nouabs/naibats de ces collectivités,et catégorie des cadres comprenant les acteurs institutionnels et économiques, les professionnels et la société civile).

Pour rappel, le déploiement du programme de formation et de sensibilisation sur le nouveau cadre juridique des collectivités ethniques s’inscrit au titre de la mise en œuvre de l’activité « Gouvernance du foncier » relevant du programme de coopération « Compact II », conclu entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, représenté par Millennium Challenge Corporation (MCC), et plus particulièrement de la Lettre d’implémentation signée par les deux parties en date du 07 novembre 2019.

H.Z

