La FNM et Buzzkito partenaires pour le patrimoine muséal

Une convention de partenariat a été signée ce mardi 27 février, à Rabat, entre la Fondation nationale des musées (FNM) et le Groupe de communication Buzzkito Network en vue de valoriser le patrimoine muséal auprès du public marocain et régional.

En vertu de cet accord, l’équipe de Buzzkito Network devra offrir à la Fondation un accompagnement global en stratégie de communication digitale à travers la couverture de ses événements notamment l’ouverture de musées ou de nouvelles expositions, et en mettant à sa disposition tous les moyens de production audiovisuels nécessaires afin de relayer l’information sur ses réseaux sociaux.

La Fondation voit dans sa collaboration avec Buzzkito Network, très présent dans la région MENA, l’opportunité d’atteindre une cible à laquelle elle n’a pas encore accès, a souligné le président de la FNM, Mehdi Qotbi.

Il a, également, relevé la nécessité de faire en sorte que « la culture puisse être à la portée de tout un chacun, tout en lui donnant une fierté de ce que le Maroc est capable de faire », faisant remarquer que le sens même de l’art c’est le partage et le voyage et qu’à travers ce partenariat « tous les marocains vont voyager tout en restant chez eux ».

« Buzzkito touche 5 milliards par an de personnes, et si on arrive à toucher un quart de ce nombre, la Fondation aurait atteint son objectif, celui de mettre la culture à la disposition de tous », a dit le président de la FNM.

Selon M. Qotbi, « le Maroc, précurseur dans cette diffusion de la culture comme véritable passerelle entre les religions et les pays, est le seul pays dans le continent africain et le monde arabe qui expose de belles œuvres d’art et de sculpture (Picasso, Giacometti, César) et qui attend prochainement des œuvres sur la modernité méditerranéenne et des impressionnistes ».

Il a, par ailleurs, mis en avant l’importance du rôle que joue le secteur privé et de son implication en faveur de la diffusion de l’art, notant que cette collaboration témoigne d’un signal fort de la politique et de la diplomatie culturelle.

De son côté, le directeur général de Buzzkito Network, El Mehdi Benslim, a indiqué que cette convention, sous forme d’un test pilote de 6 mois, va permettre à son entreprise de mettre à la disposition de la fondation son savoir faire et ses ressources humaines en vue de promouvoir ses activités.

Elle s’assigne également pour but de contribuer à la démocratisation de la culture et de l’art et de véhiculer l’influence positive parmi les citoyens à travers des techniques de communication digitale.

« Concrètement, Buzzkito interviendra au niveau de l’animation des réseaux sociaux de la Fondation où une équipe de community manager et de producteurs se chargera de la diffusion de son actualité sur Facebook, Twitter et Instagram et de l’expertise d’influence où il sera question de regrouper plus de mille influenceurs arabes en vue de créer du trafic au sein des lieux culturels », a-t-il expliqué.

M. Benslim, a aussi noté que l’objectif est de montrer qu’il peut y avoir une corrélation entre culture et digitale et de présenter le Maroc au monde arabe comme étant un centre culturel très actif qui peut servir d’exemple pour la région.

Le fondateur de Buzzkito a ajouté que la Fondation apporte un contenu positif, à travers les œuvres qu’elle expose et les événements qu’elle organise, qui doit être promu afin de donner envie aux Marocains de se déplacer au musée pour voir toute la beauté que peut procurer l’art.

Présent à Casablanca, Dubaï et Jeddah, le groupe Buzzkito Network est un acteur majeur de la publicité moderne au Maroc qui permet la performance et l’interactivité au centre de sa réflexion.

LNT avec Map