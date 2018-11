PARTAGER La FNACAM prépare l’élection de son nouveau président

La fédération Nationale des Agents et courtiers d’assurances au Maroc « FNACAM » organise ses Assemblées extraordinaire et ordinaire et élective le 24 novembre 2018. Au-delà de la présentation du bilan de l’exercice 2017, l’assemblée aura notamment à élire, dans le cadre d’un scrutin, le nouveau président de la FNACAM et les membres du conseil fédéral devant l’accompagner dans l’exercice de son mandat.

CDP