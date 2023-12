La ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, a indiqué lundi, que des fonds thématiques relevant du Fonds Mohammed VI pour l’investissement (FM6I) seront dévoilés dans les semaines à venir, visant à stimuler l’investissement dans plusieurs secteurs économiques.

En réponse à une question sur « le rôle du FM6I dans le soutien à l’effort d’investissement » posée lors de la séance de questions orales à la Chambre des représentants, Mme Fettah a indiqué que ces fonds concerneront plusieurs secteurs tels que l’agriculture, l’industrie, le tourisme et les infrastructures.

La ministre a, à cette occasion, souligné l’importance du FM6I en tant qu’acquis important pour l’économie nationale, notamment en termes de soutien aux petites et moyennes entreprises.

Le gouvernement a financé le Fonds à hauteur de 15 milliards de dirhams, a-t-elle relevé, ajoutant qu’il cherche à attirer d’autres investisseurs institutionnels, nationaux et internationaux, pour collecter des financements supplémentaires de 30 milliards de dirhams, ce qui contribuera à renforcer la dynamique d’investissement dans le Royaume à l’avenir.

Le Fonds a lancé en mai dernier un appel à manifestation d’intérêt pour sélectionner des sociétés de gestion de fonds sectoriels ou thématiques, conformément aux dispositions de la loi n° 76.20 portant création du Fonds.

Ces fonds sectoriels ou thématiques visent à fournir des solutions de financement aux entreprises marocaines pour renforcer leur capital propre, augmenter leur capacité d’investissement, créer des emplois durables et se développer sur de nouveaux marchés géographiques, et seront financés par le FM6I et par la mobilisation de financements nationaux et internationaux des secteurs public et privé.

LNT avec MAP

