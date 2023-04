La flambée des prix de certains produits alimentaires est due à plusieurs éléments dont les changements climatiques et le problème de la commercialisation jonchée par les intermédiaires et les spéculateurs, a estimé, vendredi à Rabat, le président de la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader), Rachid Benali.

« L’agriculteur vend ses produits tels que les oignions et les pommes de terre à moins de deux dirhams dans les champs. Le problème réside dans la commercialisation des produits qui est biaisée par les intermédiaires qui contrôlent les marchés », a-t-il déploré dans une déclaration à la presse à l’issue d’une réunion du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch avec les représentants de la Comader, en présence de plusieurs ministres.

M. Benali a aussi évoqué le stress hydrique causé par les changement climatiques et dont pâtit le secteur agricole, outre le problème des financement des banques et le conflit russo-ukrainien.

« La période de l’après Covid-19 était très difficile et la Confédération ne veut pas que la situation actuelle qui profite à certains intermédiaires perdure », a-t-il soutenu.

Pour sa part, le président de la Fédération Interprofessionnelle des Agrumes, My M’hamed El-Oultiti, a relevé que cette réunion constitue une occasion pour exposer les vrais problèmes et proposer des solutions.

Cette réunion a permis un échange de vues sur les moyens de parvenir à une vision unifiée pouvant diminuer l’impact de la situation difficile dont pâtissent actuellement les agriculteurs et les consommateurs, a-t-il affirmé, notant que certains problèmes peuvent être résolus à court terme par le biais des contrats-programmes avec certaines fédérations professionnelles.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour faire face à la hausse des prix et examiner des moyens de mettre en œuvre les différentes mesures nécessaires pour répondre aux exigences du marché national ainsi qu’assurer des stock suffisants et réguliers de tous les produits de base, mais également des mesures pour préserver le pouvoir d’achat du consommateur.

LNT avec MAP

