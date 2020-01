PARTAGER FITS 2020 à Ouarzazate : Jusqu’où ira la résilience du tourisme solidaire ?

La ville de Ouarzazate vit cette semaine au rythme du tourisme durable, solidaire et eco-friendly. Pas moins de 500 participants venus de différents pays du monde y ont pris part. Ce forum réunit des représentants des gouvernements nationaux et locaux, des médias et des associations, ainsi que des experts et des professionnels du tourisme de 35 pays pour qui la sauvegarde des oasis et le développement d’un tourisme responsable et solidaire sont à la fois souhaitables et possibles.

Au menu, une série de panels et ateliers en rapport avec le tourisme oasien en cette période de dérèglement climatique. La 8ème édition du Forum international du tourisme solidaire (FITS 2020) s’est ainsi tenue cette année sous le thème « Résilience climatique, développement durable et tourisme solidaire dans les oasis du monde ». D’ailleurs, au Maroc, comme dans le reste du monde, la question taraude les esprits et inquiète beaucoup : ‘‘La question du développement durable des zones oasiennes au Maroc revêt une grande importance, eu égard à la position géographique de ces espaces et aux enjeux liés aux changements climatiques qu’ils doivent affronter’’, a déclaré le wali DG des Collectivités Locales Khalid Safir. Et de poursuivre que les zones oasiennes constituent des écosystèmes environnementaux, économiques et sociaux, « caractérisés par leurs patrimoines culturel, architectural et humain, qui doivent être protégés et préservés ».

Pour sa part, le DG de l’ANDZOA (Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier), Brahim Hafidi, a préféré rappeler que la stratégie nationale en la matière ambitionne de faire de l’oasis un territoire compétitif dont l’économie s’appuie sur la valorisation de ses ressources naturelles et culturelles, ainsi que de garantir la préservation de sa biodiversité et une bonne gestion de la ressource hydrique. Quant au coordinateur général du FITS, Jean Marie Collombon, il a expliqué que « dans chacun des 25 pays oasiens de la planète, il existe, à des degrés divers, des modèles millénaires de résilience des oasis qui devraient constituer des sources d’inspiration face aux bouleversements induits par les changements climatiques ». Et de faire observer dans le même sens, que le tourisme ne peut en aucun cas constituer un facteur destructeur qui ignore les cultures locales et les valeurs intrinsèques des oasis, notant que cette activité doit être un vecteur de développement local durable qui respecte la nature et les grands équilibres écologiques, qui crée des emplois locaux pérennes et qui valorise la production locale.

A Ouarzazate, les différents participants sont unanimes : il est grand temps d’agir… mais vraiment grand temps ! Car à ce rythme, l’écosystème socio-économique des oasis est condamné à disparaître dans les quelques années à venir.

H.Z